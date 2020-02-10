Paulina Rubio es criticada en redes sociales por el vestido que usó en una fiesta de los Oscar 2020.

Paulina Rubio asistió a la fiesta que organizó el ganador del Oscar, Elton John, en donde para mala suerte la ‘Chica Dorada’ fue objeto de muchas críticas por su vestido.

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El atuendo de la cantante era un vestido negro con algunas transparencias y pedrería de diferentes colores, pero muchos de los asistentes en su mayoría mujeres, se cuestionaron si Paulina Rubio estaba embarazada.

La situación se debió a que el vestido le quedaba completamente pegado, lo que mostraba su vientre un poco abultado, esto fue suficiente para que muchos aseguraran que no se encontraba en su mejor momento físico.

Pero la mala noche de Paulina Rubio no terminó ahí, pues las chicas asistentes también criticaron su cabello y le recomendaron cambiar de asesor de imagen.

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Sin embargo, como ya es tradición a la ‘Chica Dorada’ no le importó y se mostró con la mejor actitud en su cuenta Instagram.

