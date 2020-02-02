VIDEO: Jim Carrey aseguró que Margot Robbie es exitosa solo por ‘ser bonita’ y lo tunden en redes sociales.

Después de estrenarse Birds Of Prey, donde Margot Robbie le da vida al personaje de 'Harley Queen', la celebridad está en el ojo de todos los aficionados de los comics.

Sin embargo, Jim Carrey arremetió hacia la famosa en una entrevista en el programa The Graham Norton Show, donde aseguró que su éxito se debe a su apariencia física y a ser bonita.

Los actores se encontraron cara a cara y Jim aprovechó para decirle lo siguiente:

Quería hablar contigo porque eres increíble y estoy muy emocionado por ti. Es increíble que hayas llegado tan lejos como puedas con tus obvias desventajas físicas, eso es puro talento allí

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Estas fueron las palabras del actor de La Máscara en un tono sarcástico, mientras la australiana respondió con una sonrisa.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en emitir su opinión, tachando de machista a Jim:

Margot Robbie debería ganar un Oscar por fingir que le gusta Jim Carrey

Margot Robbie realmente parece que prefiere estar en otro lado que sentarse al lado de Jim Carrey

Ella es una actriz increíble y ahora una exitosa productora, si hubiera sido un actor masculino en su asiento, dudó que Jim comentara sobre sus ‘desventajas’ físicas obvias

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

Jim Carrey: You’re really something, Margot Robbie.

It’s incredible you got as far as you have with your obvious physical disadvantages. That’s pure talent there. Direct object insult.

I have never been to Australia: indirect. Grammar lessons on #GrahamNortonShow #TheGNShow pic.twitter.com/pfBioINpj5 — Seid Goro (@SeidGoro) February 1, 2020

Margot se encuentra nominada en la categoría Mejor Actriz Secundaria en los premios Oscar 2020 por la película Bombshell, y muchos de sus fans comentaron que el chiste de Carrey no les hizo ninguna gracia, pues ella es una actriz y productora que llegó a la cima con su talento.

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