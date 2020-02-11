Estas fueron las películas que fracasaron ante los premios Oscar 2020. ¿Crees saber cuáles son? Descúbrelo aquí.

La noche del domingo 9 de febrero se festejaron los premios Oscar 2020, Parasite fue el filme que se llevó la noche pues, aunque se esperaba que fuera 1917 resultara la máxima ganadora, el filme asiático recibió el galardón en la categoría de Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Edición, Mejor Película de habla extranjera y Mejor Director.

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Sin embargo, se quedaron otras películas en el camino esperando uno de estos reconocimientos, resultando en los fracasos de la noche. Una de estas producciones es The Irishman, el filme de Martin Scorsese, la cual estuvo nominada en nueve categorías: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Secundario, Mejor Guion Adaptado, Director de Arte, Efectos Visuales, Fotografía, Montaje y Diseño de Vestuario; lamentablemente, se fue sin ninguna de las estatuillas.

Parece ser que la industria del Cine está siendo celosa con sus contenidos, apostando por las películas tradicionales antes que las producciones del streaming, el cual se lanzó a las nominaciones también con Los Dos Papas, filme que también se fue a casa sin ningún reconocimiento.

Otra más perteneciente a la plataforma de streaming es Historia de un Matrimonio, la cual estuvo dentro de las categorías a Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Banda Sonora y Mejor Actriz de Reparto. Scarlett Johansson y Adam Driver no lograron convencer a La Academia de ser los merecedores, pero se le otorgó el galardón a Laura Dern como actriz de reparto.

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The Joker fue una de las cintas que más nominaciones tenía y, a pesar de que Joaquin Phoenix se logró consagrar como el Mejor Actor del año, de las 11 categorías en las que se encontraba, se llevó su segundo premio como Mejor Banda Sonora.

1917 fue de los filmes que se ponía en la cima en días anteriores a los Premios Oscar; sin embargo, la historia que Sam Mendes contó y que fue inspirada en las memorias de su abuelo, fue testigo de como Bong Joon-Ho se llevaba el Oscar. De las ocho categorías, se llevaron solamente 3.

Jojo Rabbit fue uno de los filmes que estaba nominada a seis categorías, pero solamente se llevaron una estatuilla a casa, al igual que Mujercitas que de seis, obtuvo nada más al Mejor Diseño de Vestuario.

Ocho categorías fueron en las que estuvo Había Una Vez… En Hollywood, con Brad Pitt arrancando la ceremonia como el Mejor Actor de Reparto, después Mejor Dirección de Arte dejando en el camino 6 premios restantes.

