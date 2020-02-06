Estas son las películas que han logrado más nominaciones en la historia a los Oscar de la Academia.

La gala de los Oscar, sin duda es uno de los eventos más esperados en lo que respecta al llamado séptimo arte, pues todos los profesionales de la industria esperan ganar una estatuilla dorada.

Para la 92ª entrega de los premios de la Academia la película con más nominaciones es Joker del director Todd Phillips con once candidaturas, esperemos ver cuantas estatuillas doradas logra conquistar la favorita del año.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero a las 17:30 por Azteca 7.

Pero ¿Cuáles son las películas más nominadas al Oscar ?

1- Titanic (1997) -14 nominaciones

Dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, fue la segunda película más taquillera de la historia. De las 14 nominaciones logró ganar 11 premios.

2- La La Land (2016) – 14 nominaciones

La película musical que tiene como protagonista a Ryan Gosling y Emma Stone fue dirigida por Damien Chazelle fue la consentida del público y la tercera cinta en la historia en lograr 14 nominaciones de las que consiguió seis.

3- Eva Al Desnudo (1950) – 14 nominaciones

La cinta fue protagonizada por Bette Davis y Anne Baxter y dirigida por Joseph L. Mankiewicz. De las 14 nominaciones logró obtener 6 estatuillas, destacando Mejor Película, Mejor

Director y Guion Original

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4- El Señor De Los Anillos: La Comunidad Del Anillo (2001) – 13 nominaciones

Además de tener cientos de fans a lo largo de todo el mundo, la primera entrega de la saga de Peter Jackson fue un éxito en taquilla.

Por desgracia para el equipo solamente lograron conseguir 4 Oscar, como Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora, Mejores Efectos Visuales y Mejor Maquillaje.

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5- Forrest Gump (1994) – 13 nominaciones

Una cinta que marcó época es la protagonizada por Tom Hanks, que logró ganar 6 de las 13 nominaciones por las que contendía. Sin embargo, la cinta ganó los premios más codiciados: Mejor Película, Mejor Director y Actor.

