Descubre las celebridades que serán los presentadores de los premios Oscar 2020. Aquí la lista completa.

El próximo 9 de febrero se realizará la entrega de los premios Oscar 2020 y como no habrá maestro de ceremonias, los propios actores de Hollywood se encargarán de llevar la batuta del evento.

El Dolby Theatre de Los Ángeles, California es el escenario en donde se premiarán a las mejores producciones del cine. Los Oscar 2020 será presentado por grandes figuras y La Academia dio el anuncio.

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Las celebridades son: Diane Keaton, Penélope Cruz y Keanu Reeves. Además, se dio una lista de famosos que se subirán al escenario para revelar los nombres de los premiados.

Entre las celebridades están James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph y Sigourney Weaver.

A través de un comunicado, los productores de la ceremonia de los Oscar, Lynette Howell Taylor y Stephani Allain dieron a conocer sus razones para que los actores formarán parte del evento.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7 a partir de las 17:30.

Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a estos talentosos artistas para celebrar las películas de este año. Cada uno aporta su propia energía y atractivo únicos a nuestra audiencia global

Medios especializados indicaron que la Academia tiene planeado rendir un tributo a la estrella de la NBA Kobe Bryant y se guardará un minuto de silencio por el exbaloncestista que ganó un oscar en 2018 por ser productor de un corto.

Los productores también revelaron que contarán con los cuatro ganadores principales del año pasado,Rami Malek, Olivia Colman, Mahershala Ali y Regina Kings .

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