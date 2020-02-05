¡Salma Hayek presente en los premios Oscar 2020! La actriz mexicana será presentadora en la gala que premia a lo mejor del cine.

La Academia por fin reveló a algunos de los presentadores de los Oscar 2020, en la lista destacó Salma Hayek que le añadirá un toque latino a la ceremonia que galardona a lo mejor de la industria cinematográfica.

El próximo 9 de noviembre, el Dolby Theatre, ubicado en Los Ángeles recibirá a los directores y actores más reconocidos como Joaquin Phoenix, Margot Robbie, Bong Joon-ho, Quentin Tarantino, entre otros.

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The final countdown! Here is the latest round of #Oscars presenters. pic.twitter.com/QOVAvRG1eL — The Academy (@TheAcademy) February 3, 2020

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

Sin embargo, los organizadores de La Academia retomaron la decisión de no tener un solo presentador por segundo año consecutivo. En lugar de eso, serán celebridades de la talla de Brie Larson, Spike Lee, Penelope Cruz, Diane Keaton, Keanu Reeves, James Corden, Maya Rudolph, Gal Gadot, los que presentarán a los ganadores de la noche.

En la premiación número 92 por fin sabremos cual es la mejor película del año. En la categoría compiten Le Mans 66, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Historia de un Matrimonio, 1917, Erase una vez... en Hollywood, y Parásitos.

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