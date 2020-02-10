Eminem regresa a los Oscar, 18 años después, y canta el tema con el que ganó el premio a Mejor Canción Original.

Eminem sorprendió al regresar, 18 años después, a la ceremonia de los Oscar 2020, para cantar el tema con el que ganó el premio a Mejor Canción Original en 2003.

El rapero tomó el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para hacer una presentación sorpresa de su tema Lose Yourself, emblemático de la película 8 Mile.

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El cantante apareció tras un video que recordó algunas de las canciones originales que le dieron su toque personal a una serie de películas icónicas del cine.

En 2003, Eminem no asistió a la gala para recibir el premio ni para interpretar su canción, que pasó a la historia por ser la primera vez en que un tema del género hip-hop se llevó la estatuilla dorada.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30 hrs.

Su actuación en el escenario fue bien recibida por el público que coreó el tema y le rindió una ovación de pie al finalizar.

La presencia de Eminem en los premios Oscar también fue reconocida por sus fans en redes sociales, quienes celebraron la participación del cantate con comentarios como: "Gracias, Academia por traer a un maestro del género" y "Lo mejor del Oscar hasta el momento".

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