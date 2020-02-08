FOTO: ¿Qué le pasó? Salma Hayek presumió su look para los Oscar 2020 en Instagram y es el peor de todos.

A través de su cuenta de Instagram, Salma Hayek fue captada con un atuendo muy fuera de moda. De acuerdo con la actriz veracruzana, se está preparando para la ceremonia de los premios Oscar 2020.

Salma siempre ha sido reconocida por tener un gran sentido de la moda y un estilo único, pues en cada alfombra roja luce los mejores outfits. Sin embargo, la protagonista de Frida escogió un look más cómodo pero para sus fans es el peor de todos.

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La actriz de 53 años compartió una foto en donde se ve que viaja por largas horas, así que en el aeropuerto utilizó pantalones deportivos, tenis, un abrigo largo y lentes de sol para cubrir su rostro, ya que no traía maquillaje.

Salma Hayek se está preparando para asistir a la ceremonia de los Oscar 2020, así que veremos su transformación en la gala que siempre está llena de glamur.

Recordemos que Salma Hayek, Tom Hanks, Chris Rock y Taika Waititi son algunos de los presentadores que subirán al escenario durante la ceremonia de los Oscar en el Teatro Dolby este domingo.

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