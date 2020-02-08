FOTOS: Revive los mejores memes que han dejado los premios Oscar en los últimos años.

Este domingo 9 de febrero se realizará la entrega de los premios Oscar 2020 y es una de las ceremonias más esperadas del año en la industria cinematográfica. También es importante porque reúne a los mejores actores de Hollywood, quienes protagonizan momentos divertidos que se quedan en la memoria del público.

Aquí te mostramos algunos de los mejores memes que sobresalieron en las pasadas entregas de los premios Oscar.

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Meryl Streep (2015)

Es una de las actrices más reconocidas por su talento en la industria del cine; sin embargo, protagonizó uno de lo mejores momentos de la ceremonia. Meryl Streep se convirtió en meme cuando en la entrega 90 de los premios Oscar tuvo una reacción icónica tras escuchar el discurso de Patricia Arquette.

ATENCIÓN: Tenemos un nuevo meme de Meryl Streep !#Oscars pic.twitter.com/d1ENEVdT2D — Pía 💚 (@pia_dmn) March 5, 2018

Lady Gaga y Bradley Cooper (2019)

Durante la última ceremonia de premiación, los protagonistas de Nace Una Estrella, Lady Gaga y Bradley Cooper, presentaron el tema principal de la película durante la gala, pero su química en el escenario desató infinidad de rumores y memes.

Jennifer Lawrence (2013)

La joven actriz protagonizó uno de los momentos más recordados en los Oscar, pues cuando subió las escaleras para recibir el galardón tropezó con su vestido y terminó en el suelo.

Las apuestas por la posible caída de Jennifer Lawrence en los Oscar están abiertas, ¿quién da más? pic.twitter.com/CpS9NN4GtL — Little Peini (@hungermusic23) February 22, 2015

Jared Leto (2014)

El vocalista de 30 Seconds to Mars llegó a la ceremonia de los Oscar con un traje blanco y cabello largo, de inmediato fue comparado con personajes bíblicos en redes sociales.

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