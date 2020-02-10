Spike Lee rinde un respetuoso homenaje a Kobe Bryant en la alfombra roja de los Premios Oscar 2020.

Spike Lee, uno de los directores más combativos del cine, rindió un respetuoso, pero llamativo, homenaje a la estrella del basquetbol, Kobe Bryant, en la alfombra roja de los Premios Oscar 2020.

El reconocido director arrivó a la gala, previa a la ceremonia de premiación, enfundido en un traje Gucci con los colores similares al jersey que usó Black Mamba con los Lakers.

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Las solapas del traje lucían el número 24, que portó Kobe por muchos años, al igual que un par unas zapatillas deportivas de la marca que calzaba el jugador.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es este domingo 9 de febrero a partir de 17:30 horas por Azteca 7.

La estrella de baloncesto y también ganador de un Oscar por el cortometraje Dear Basketball, falleció hace 15 días, junto con su hija Gigi en un accidente aéreo, lo que supuso toda una conmoción para la escena del deporte mundial.

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