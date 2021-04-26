Laura Pausini conquista en los Oscar 2021 con su tema ‘Io sì'.

Laura Pausini conquistó al mundo con la interpretación de su tema Io sì, durante la alfombra roja de la entrega número 93 de los Oscar.

La canción que corresponde a la película The Life Ahead, fue grabada en cinco idiomas (español, portugués, inglés, italiano y francés.

Con un espectacular vestido negro y un maquillaje que resaltó su afilado rostro y cutis perfecto, la italiana se mostró segura y cautivó con su voz que, sin duda, es única.

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Laura Pausini canta junto a Diane Warren al piano en los #Oscars2021 👑pic.twitter.com/cdXDDUrjk0 — nessuno ci crede, ma Laura Pausini Charts sì (@PausiniCharts) April 25, 2021

¿Qué dijo Laura Pausini en los Premios Oscar 2021?

Para los micrófonos de Azteca 7, la querida cantante señaló: "Queremos regresar a la normalidad, porque llevamos un año y medio encerrados. Vi una señal, una luz, la canción llegó en un momento ideal. Pensé que no le ayudaba a la música, pero unz luz me ha salvado", destacó.

.@LauraPausini nos habla sobre su nominación al Oscar en la categoría de Mejor Canción Original. ¿Se llevará la estatuilla dorada? #SeMereceUnOscar



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¿A quién le dedicará Laura Pausini el Oscar 2021 si gana?

Previo a la ceremonia que reúne a lo mejor del cine en el mundo, Laura Pausini reveló a quién le dedicará la estatuilla en caso de triunfar.

“Si gano dedicaré el premio a mi padre, él es músico de piano bar y yo a veces lo acompañaba, pero para mi cantar era un hobby. Yo no quería ser cantante, él siempre me decía que mis sueños eran demasiado pequeños, que tenía que soñar en grande”, apuntó.

Agregó que, si gana o no el premio Oscar, celebrará de la misma forma: "comiendo una hamburguesa y manchándome la ropa".

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