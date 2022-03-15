Oscar 2022: ¿Quién es la actriz que ganó más estatuillas?

Será el día 27 de marzo de 2022 cuando se lleve a cabo una de las galas más esperadas por los fanáticos de la industria cinematográfica, los Oscar. Por tal razón, en esta ocasión, vamos a recordar algunos datos de la entrega de premios, misma que inició un 16 de mayo de 1929.

Una de estas curiosidades, es el máximo de galardones para un solo intérprete el cual ha reunido un total de cuatro, siendo hasta el día de hoy una leyenda en el mundo del cine.

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La actriz más ganadora de premios Oscar

Hablamos de la actriz Katharine Hepburn, quien nació el 12 de mayo de 1907. Gracias a su talento, belleza y carisma se le otorgó el Premio Oscar en cuatro ocasiones por las películas: Gloria de un día (1934), Guess Who's Coming to Dinner (1968), El león en invierno (1969) y On Golden Pond (1970). Además, estuvo nominada 12 veces y en todas fue en la categoría de Mejor Actriz.

A esta inigualable actriz, se le recuerda por su carácter y fuerza, incluso se convirtió en una de las grandes leyendas del mundo del cine. En 1999 fue reconocida por el American Film Institute como la mayor estrella femenina de la historia de Hollywood.

La trayectoria de la actriz Katharine Hepburn comenzó mientras estudiaba en el Bryn Mawr College y sus inicios fueron en el teatro de Broadway; posteriormente se enfocó en el cine y ahora se le recuerda como La Diva de la industria. Hasta el momento, no existe nadie que haya superado la obtención de galardones como ella.

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Katherine se retiró a los 87 años cuando su salud comenzó a causarle problemas y falleció a los 96 años, el 29 de junio de 2003.

