Oscar 2022: ¿Cuáles son las 8 categorías que no se transmitirán en vivo?

La cuenta regresiva para la gran ceremonia del Oscar 2022 comenzó, pero habrán 8 categorías que no se trasmitirán en vivo.

La idea es que algunas estatuillas se entreguen antes del evento del próximo 27 de marzo y luego las retransmitan en momentos determinados del show.

La entrega de 8 categorías no se televisarán en vivo, se grabarán en las horas previas y luego se emitirán en la ceremonia oficial en ocasiones especiales.

¿Cuáles son las categorías del Oscar 2022 que no se transmitirán en vivo?

Los 8 rubros afectados son score original, maquillaje y peinado, cortometraje documental, edición, diseño de producción, cortometraje animado, cortometraje de acción en vivo y sonido.

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¿Por qué no se transmitirán en vivo 8 categorías del Oscar?

La intención de La Academia es que se aumente la audiencia televisiva de los Oscar en este 2022.

Además, la idea es que parte de la emisión en vivo se destine a otros contenidos que impulsen el rating, que ha ido bajando en puntuación desde hace algunas ediciones.

Fue este miércoles 23 de febrero, cuandio trascendió cómo fue que los nominados de las ocho categorías afectadas se enteraron de la decisión de los Oscar respecto a la transmisión diferida.

De acuerdo con Variety, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas convocó a los nominados de dichas categorías a una reunión vía Zoom la semana pasada y al final se les notificó que sus categorías no serían transmitidas en la ceremonia en vivo.

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