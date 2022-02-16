Otra mexicana brilla en los Oscar 2022 por Efectos Visuales en Duna.

Como si no fuera suficiente la euforia de que había tres mexicanos reconocidos y que brillaron en las nominaciones de los Oscar 2022, ahora viene a acaparar toda la atención el nombre de otra mexicana que casi queda fuera de toda esta ola de emoción y es nada menos que Ivel Hernández.

Sin duda, es un orgullo para México, sobre todo porque la película en la que trabajó, 'Duna', tiene muchas más ternas donde fue nominada y competirá en los premios de la Academia, algo que tiene muy contenta a Ivel Hernández.

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A través de TikTok es donde Ivel Hernández ha cobrado relevancia, esto gracias a la pregunta de un usuario que la cuestionó sobre si en realidad había trabajado en Duna. Por lo que ella contestó y además explicó cuál fue su participación en este filme que compite en 10 categorías, entre ellas la de Mejor Película y, claro, en la de Mejores Efectos Visuales.

"Trabajé para la película de Dune en efectos visuales, muchas personas creyeron que era troleo para Dross, por mi nombre; porque lo encontraron chistoso, pero no, sí trabajé en la película", explica Ivel Hernández muy contenta, además, por todos los cibernautas que la están siguiendo en sus redes sociales.

"La película de Duna está nominada en los Oscars en la parte de efectos visuales donde yo trabajé (...) pues en los créditos de Duna me pueden encontrar por mi nombre. También para encontrar mi trabajo pueden ir a IMDB", menciona Ivel Hernández en el audiovisual, donde además resalta que verá los Oscar 2022 en stream, entonces invita a todos a que la acompañen a verlo.

Ivel Hernández ha causado mucha alegría entre el público y los tiktokers, que rápidamente la han felicitado por su gran trabajo en Duna y le han deseado lo mejor para que gane en la categoría que más relevancia tiene para ella, Mejores Efectos Visuales, pues es algo digno de celebrar y no tiene que pasar desapercibido.

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"Y, pues celebraremos si nos lo ganamos y, si no, ni modo, a seguir trabajando (...) básicamente yo hice las explosiones de las siguientes secuencias. Obviamente estas explosiones no son reales; lo que tienes que hacer tú como artista de efectos visuales, pues es hacer una explosión y ponerla en el lugar correcto para que se vea como que los personajes están en peligro", contó la también gamer.

Ivel Hernández también ha destacado en otras cintas por su trabajo en efectos visuales, tales como: 'La liga de la Justicia', 'Rascacielos: Rescate en las alturas', 'Mentes Poderosas', 'Maléfica', 'Los Nuevos Mutantes', 'Ad Astra: Hacia las Estrellas', entre otras.



¡Acompáñanos a vivir la #Oscarmanía este 27 de marzo por Azteca 7 y juntos descubramos si Duna se lleva el Oscar 2022 en la terna de Mejores Efectos Visuales, donde Ivel Hernández trabajó arduamente!

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