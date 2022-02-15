¿Tom Holland no será el conductor de los premios? ¡Entérate aquí!

Los Premios Oscar 2022 ya están cada vez más cerca y aunque ya sabemos quiénes son los nominados para cada categoría, se rumora sobre la conducción de esta edición y no estamos hablando de Tom Holland, al parecer quedó sin regreso a los premios. Ni como nominado, ni como conductor. ¡No me quiero ir Sr. Oscar!.

Para esta edición número 94 se habla que en la conducción, no será una persona, sino tres presentadoras, las cuales son: Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes.

Dichas tres comediantes inauguran, la primera entrega en que la conducción será triple y sólo de puras mujeres porque #PoderFemenino. Dicha gala será el 27 de marzo y la podrás disfrutar en la pantalla de Azteca 7.

¡Entérate!Lista completa de nominados a la entrega 94 de los premios Oscar.

Una noche de gala y de la historia.

Desde el teatro Dolby de Los Angeles, la 94° versión de los Premios Oscar se está acreditando como una noche épica y enmarcada para la historia con la presencia de las tres conductoras.

Para la organización de la presentación estelar, se piensa que cada una estará a la cabeza de un

segmento o de una propia categoría para la hora de la transmisión.

¿Será que cada una tenga algo preparado para las tan esperadas entregas de Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Película?

Recordemos que en 1948, la actriz Agnes Moorehead (Madre de Samantha en Hechizada) fue la primera en ejercer como copresentadora y en 1994 la actriz afroamericana Whoopi Goldberg fue la primera en conducir la ceremonia de premiación sola. Y de las fechas recientes, la actriz y presentadora estadounidense Ellen DeGeneres, en el 2014, retomó está posición como conductora en solitario.

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Sin duda alguna, este 2022 pasará a la historia y es que Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes ya tienen bastante experiencia en el ámbito de la conducción y con el toque de humor será una noche más que increíble.

No te pierdas el 27 de marzo la entrega número 94 de los Premios Oscar 2022, por la pantalla de Azteca 7.



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