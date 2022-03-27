Oscar 2022: Así se prepara Eugenio Derbez para la entrega de premios. (VIDEO)

El exitoso actor Eugenio Derbez se encuentra viviendo momentos muy especiales, pues por medio de sus redes sociales ha compartido su experiencia previa a la gran ceremonia de Los Premios Oscar, detallando que algunas de estas cosas no siempre son mostradas a los millones de televidentes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en sus historias, Eugenio Derbez reveló parte del itinerario que tiene que seguir para estar listo para la gran noche de la entrega de los premios Oscar 2022.

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Con unos videos, el actor mostró parte de su viaje en avión para llegar al Dolby Theatre, en Los Ángeles.

Estoy agotado, llevo toda la semana filmando, pero me dejaron escaparme para poder ir a la ceremonia de los Oscares, en la que ‘Coda’ está nominada. Les quiero contar todos los detalles que hay detrás de la planeación, que son muy interesantes, la verdad es que nadie los comenta o publica, entonces, se los voy a contar

Los detalles detrás de cámaras de los premios Oscar

Además, Eugenio Derbez mencionó que ciertas actividades que tiene que atender son pruebas de vestuario, presentar a su stylist mientras recorría, durante la noche del sábado, las calles de Rodeo Drive, en Beverly Hills, en California. Otro de los momentos fue hacerse una prueba de COVID-19, ya que se mantienen las medidas preventivas para evitar contagios durante la entrega de los premios Oscar 2022.

Nunca me había hecho una prueba de COVID en pleno Rodeo Drive

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Por otra parte, compartió la prueba de vestuario en las instalaciones de Dolce Gabbana en Rodeo Drive, donde el actor reveló algunos detalles como que el personal responsable de estas pruebas, tendrán una jornada complicada que incluso, ya que no podrán dormir hasta terminar todas la pruebas y ajustes en los vestuarios de los invitados a la gran noche del cine.