Oscar 2022: Reconocen a James Bond por sus 60 años.

En el inicio de la gala nonagésima cuarta entrega de los Oscar, la Academia decidió rendir un merecido homenaje a la película James Bond por sus 60 años.

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Con un clip en el que se recordaron los mejores momentos de la cinta que marcó a muchas generaciones y que fue protagonizada por actores de la talla de Daniel Craig, Timothy Dalton y Sean Connery quien fue el primero en personificar al agente 007.

¿Cuándo inició la historia de James Bond?

Una de las preguntas más recurrentes entre los amantes del séptimo arte es cuándo inició la historia de James Bond. Esta trama vio la luz en 1961; no obstante la primera versión no oficial en televisión fue en 1954.

De la mano de EON Productions , el agente 007 se convirtió en el personaje más querido y admirado de la pantalla grande.

Lo mejor hasta el momento de la gala de los #Oscars El homenaje a 007 #JamesBond por su 60 aniversario 🎬 pic.twitter.com/0R21NUpmHC — cinemasmusic (@cinemasmusic_) March 28, 2022

¿Qué actores dieron vida a James Bond?

Los actores que dieron vida al agente secreto fueron a través de los años: Sean Connery, George Lazebny, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Bosnan y Daniel Craig, este último quien lo personificó entre 2006 y 2021.

El efecto de la chica Bond a la historia del agente 007

En una película que estaba idealizada para atraer mujeres bellas, aparece la figura de la chica Bond que es una mujer con clase, sofisticada, independiente, que habla claro y de forma interesante, además de valiente y lista para toda aventura.

¿Cuáles son las canciones que marcaron a James Bond?

La saga de James Bond poseen una banda de sonido dotada de firmas de autores musicales reconocidos y en su mayoría sus temas se han convertido en piezas clásicas de música cinematográfica.

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