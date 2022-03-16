Oscar 2022: Esta es la lista completa de los nominados a los premios.

Los Premios Oscar serán transmitidos el próximo domingo 27 de marzo de 2022 a través de nuestra señal de Azteca 7, donde los actores y actrices más populares competirán por un galardón.

Amy Schummer, Regina Hall y Wanda Syke serán las tres poderosas mujeres que guiarán la gala más importante del mundo cinematográfico en el Teatro Dolby.

Las apuestas son grandes, ya que los cinéfilos ven a 'El poder del perro', 'Licorice Pizza' o 'Dune' como las grandes ganadoras de la noche.

Te puede interesar: Oscar 2022: ¿Quién es la actriz que ganó más estatuillas?

¿Cuáles son todas las películas nominadas a los Premios Oscar?

Nominadas a mejor película

'Belfast'

'No mires arriba'

'King Richard' ('El método Williams')

'CODA'

'El poder del perro'

'Licorice Pizza'

'West Side Story'

'Dune'

'Drive my car'

'El callejón de las almas perdidas'

Nominados a mejor dirección

Jane Campion, por 'El poder del perro'

Steven Spielberg, por 'West Side Story'

Paul Thomas Anderson, por 'Licorice Pizza'

Kenneth Branagh, por 'Belfast'

Ryusuke Hamaguchi, por 'Drive my car'

Nominadas a mejor actriz protagonista

Penélope Cruz, por 'Madres paralelas'

Nicole Kidman, por 'Being the Ricardos'

Kristen Stewart, por 'Spencer'

Jessica Chastain, por 'Los ojos de Tammy Faye'

Olivia Colman, por 'La hija oscura'

Nominados a mejor actor protagonista

Will Smith, por 'El método Williams'

Javier Bardem, por 'Being the Ricardos'

Benedict Cumberbatch, por 'El poder del perro'

Denzel Washington, por 'La tragedia de Macbeth'

Andrew Garfield, por 'Tick, tick...Bom!'

Nominadas a mejor actriz secundaria

Kirsten Dunst, por 'El poder del perro'

Judi Dench, por 'Belfast'

Ariana DeBose, por 'West Side Story'

Aunjanue Ellis, por 'El método Williams'

Jessie Buckley, por 'La hija oscura'

Nominados a mejor actor secundario

J.K. Simmons, por 'Being the Ricardos

'

Troy Kotsur, por 'CODA'

Jesse Plemons, por 'El poder del perro'

Ciarán Hinds, por 'Belfast'

Kodi Smith-McPhee, por 'El poder del perro'

Mejor película extranjera

'Drive my car' (Japón)

'Fue la mano de Dios' (Italia)

'Flee' (Dinamarca)

'Lunana: A Yak in the Classroom' (Bután)

'La peor persona del mundo' (Noruega)

Mejor guion original

Kenneth Branagh, por 'Belfast'

Zach Baylin, por 'El método Williams'

Adam McKay y David Sirota, por 'No mires arriba'

Paul Thomas Anderson, por 'Licorice Pizza'

Joachim Trier y Eskil Vogt, por 'La peor persona del mundo'

Mejor guion adaptado

Jane Campion por 'El poder del perro'

Maggie Gyllenhaal por 'La hija oscura'

Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe por 'Drive My Car'

Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth por 'Dune'

Sian Heder por 'CODA'

Mejor canción original

'No time to die' (Billie Eilish), de 'Sin tiempo para morir'

'Be alive' (Beyoncé), de 'El método Williams'

'Down to joy' (Van Morrison), de 'Belfast'

'Dos oruguitas', (Lin-Manuel Miranda), de 'Encanto'

'Somehow you do', (Diane Warren), de '4 días'

Mejor banda sonora

'Encanto' (Germaine Franco)

'Madres paralelas' (Alberto Iglesias)

'Dune' (Hans Zimmer)

'El poder del perro' (Jonny Greenwood)

'No mires arriba' (Nicholas Britell)

Mejor película de animación

'Encanto'

'Luca'

'Flee'

'Los Mitchells contra las máquinas'

'Raya y el último dragón'

Mejor cortometraje de animación

'Affairs of the Art'

'Bestia'

'Boxballet'

'Robin Robin'

'The Wildshield Wiper'

Mejor cortometraje documental

'Ala Kachuu - Take a Run'

'The Dress'

'The Long Goodye'

'On My Mind'

'Please Hold'

Mejor documental

‘Summer of Soul’

‘Flee’

‘Attica’

‘Ascension’

‘Writing with Fire’

Mejores efectos visuales

'Dune'

'Free Guy'

'SIn tiempo para morir'

'Shang.Chi and the Legend of the ten Rings'

'Spider-Man: No way Home'

Mejor montaje

'No mires arriba'

'Dune'

'King Richard'

'El poder del perro'

'Tick, tick... Boom!'

Mejor vestuario

'Cruella'

'Cirano'

'Dune'

'Nightmare Alley'

'West Side Story'

Mejor maquillaje y peluquería

'Coming 2 America'

'Cruella'

'Dune'

'Los ojos de Tammy Fae'

'Casa Gucci'

Mejor diseño de vestuario

'Cruella'

'Cirano'

'Dune'

'Nightmare Alley'

'West Side Story'

Mejor producción

'Dune'

'Nightmare Alley'

'El poder del perro'

'La tragedia Macbeth'

'West Side Story'

Mejor fotografía

‘Dune’

'Nightmare Alley'

‘La tragedia de Macbeth’

‘El poder del perro’

‘West Side Story’

Mejor sonido

'Belfast'

'Dune'

'No Time to Die'

'El poder del perro'

'West Side Story'

También te puede interesar: Oscar 2022: Eugenio Derbez y CODA toman fuerza para ganar la estatuilla.