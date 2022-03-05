Este es el origen del Oscar, el premio a lo mejor del cine.

Año con año, La Academia premia a lo mejor de la industria cinematográfica en cuestión de mejor película, actores, actrices, música, fotografía y hasta vestuario.

Las celebridades más prestigiadas de todo Hollywood caminan en la alfombra roja enfundadas en glamurosos atuendos rumbo al Teatro Dolby, casa de la gala desde 2002.

Cada una de las estrellas se codea con sus ídolos y son retratadas por los paparazzi rumbo a la ceremonia que premia su talento artístico.

Una vez en el recinto, las celebridades sueñan con que su nombre sea mencionado y así pasar a recibir el codiciado Premio Oscar, cuyo resplandor dorado se ha convertido en el objeto de deseo año tras año.

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¿Cuál es el origen del Premio Oscar?

La fundación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en 1927 trajo grandes cambios en la industria del cine, pues por primera vez se reconoció al gremio actoral con una estatuilla.

Dicha estatuilla era conocida como Premio de la Academia al Mérito desde 1939, pero después cambiaría su nombre a lo que ahora conocemos como Premio Oscar.

El reconocimiento fue creado por Cedric Gibbons, aunque existen múltiples mitos alrededor del nombre del esplendoroso galardón en forma de un humano.

Margaret Herrick, quien fuera bibliotecaria de La Academia y eventual directora ejecutiva, se percató que el premio se parecía a su tío Oscar.

El escritor estadounidense Sidney Skolsky se enteró que el Premio de la Academia al Mérito era conocido coloquialmente como Premio Oscar, por lo que no dudó en darlo a conocer en sus columnas relacionadas al mundo de Hollywood.

Todo sucedió cuando Katharine Hepburn se llevó a casa la estatuilla como 'Mejor Actriz', así que La Academia adoptó este apodo hasta el año de 1934 en adelante.

No te pierdas la transmisión número 94 de los Premios Oscar 2022 el próximo domingo 27 de marzo a través de nuestra pantalla de Azteca Siete. #Oscarmanía

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