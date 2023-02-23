Así se creó “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo”.

El tema del multiverso ha sido algo que ha cautivado a las audiencias desde ya hace varios años, muchas franquicias lo han explorado, cada una con su propio estilo y temas, sin embargo, algo que ha logrado mantener el título de "Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo" es una visión refrescada de lo que los multiversos pudieron haber sido alguna vez.

Jonathan Pryce no preparó su discurso de aceptación del Oscar, cree que lo mejor de todo es la nominación.

¿De qué trata "Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo?

Explicarlo no es algo fácil, hay que ser sinceros, sin embargo, la trama principal tiene como protagonista a Evelyn Wang, una inmigrante china que tiene una vida bastante común y corriente, se podría decir que hasta aburrida, ella junto con su esposo Waymond Wang, es dueña de una lavandería en donde tratan de sobrevivir con lo poco que les deja.

De la nada, se ve envuelta en algo que ella jamás podría creer: es la única que puede salvar al multiverso, una aventura en la que tendrá que dar lo mejor de sí y en donde descubrirá otras vidas que ella pudo haber tenido, todo esto mientras intenta detener a un mal que podría acabar con todo.

Esta pequeña sinopsis es bastante simple, porque en realidad la cinta abarca tantos temas que incluso la misma crítica se ha visto dividida para poder catalogar la historia, muchos dicen que es comedia pura, otros que es drama, otros más que es ciencia ficción, y en un panorama como este al final del día el que decidirá qué este filme es el mismo espectador.

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La película con más nominaciones del 2023.

La casa productora A24 ha entregado muchas joyitas en los últimos años, definitivamente se ha convertido en una marca que da mucho de qué hablar y que se ha ido expandiendo cada vez más, pues sus éxitos pueden medirse en números de premiaciones que han recibido.

"Todo en Todas Partas al Mismo Tiempo" no es la excepción, pues no sólo ha sido nominada múltiples veces, sino que ahora se le otorga el reconocimiento de ser la película con más nominaciones a los próximos premios Oscar 2023.

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Michelle Yeoh recibió la nominación a Mejor Actriz, seguida por Jaime Lee Curtis y Stephanie Hsu quienes están nominadas a Mejor Actriz de Reparto, Daniel Kwan y Daniel Scheinert también están en la categoría de Mejor Director, Ke Huy Quan está en la nominación de Mejor Actor de Reparto. El filme también está en las categorías de Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Montaje, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Canción y Mejor Banda Sonora.

¿Cómo fue creada y por qué es tan elogiada?

Uno de los elogios más grandes que ha recibido "Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo" es cómo, cuándo y dónde fue creada, pues para ser una película del calibre que pretendían los Daniels, el presupuesto y equipo con el que contaron fue bastante corto en comparación con otras películas nominadas.

Lo creas o no, toda la producción de efectos visuales fue hecho por un grupo conformado por seis personas, ellos supervisados obviamente por los directores y por Zak Stoltz. Hay que recordar que esta película fue estrenada el 9 de junio de 2022 en México, con una fecha anticipada en Estados Unidos, algo bastante sorprendente pues la post producción de la cinta fue realizada con este equipo de seis personas, cada quien trabajando desde casa y juntándose a través de videollamadas para poder lograr lo que vemos en la pantalla grande.

Y definitivamente el guion que escribieron los Daniels es uno de los más complejos e ingeniosos escritos recientemente para la pantalla grande, ahí es donde nos damos cuenta que hacer comedia y drama y muchas otras cosas más, no es nada fácil y hay que tener un nivel de agilidad mental bastante impresionante.

En conclusión, el equipo de trabajo de "Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo", tanto actores, directores, equipo de post producción y casting, hicieron un excelente trabajo que rápidamente ha sido reconocido a nivel internacional.

¿Cuáles nominaciones crees que se pueda llevar esta aclamada cinta? Cuéntame con el HT #Oscarmanía y no te pierdas la ceremonia de los Oscar 2023 este 12 de marzo a las 5:00 p.m., solo por Azteca 7, el canal correcto.