Este es el cuarto mexicano nominado a los Oscar 2023.

México siempre ha logrado estar presente en la ceremonia que premia a los más grandes de la cinematografía, todos sabemos que el sello mexicano conlleva un trabajo de muchos años pero que al final se caracteriza siempre por la excelencia, algo que los miembros de la Academia saben a la perfección y que demuestran con cada nominación que los mexicanos reciben.

Este 2023 no fue la excepción, pues el 24 de enero nos pudimos enterar de los mexicanos que estarían presentes en la gran gala de los Oscar en su edición 95, el orgullo no se detuvo cuando supimos que íbamos a ver de nuevo a Guillermo del Toro con "Pinocho", película que fue nominada como Mejor Película Animada, o cuando supimos que Iñárritu competía por "Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades" para llevarse el galardón a Mejor Fotografía, o cuando nos llevamos la sorpresa de que Alfonso Cuarón apareció nominado en la categoría de Mejor Cortometraje con el título "Le Pupille".

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Ver a los tres amigos de regreso en un mismo lugar nos llenó de emoción y claramente muchos comenzaron a hacer sus predicciones en donde cada uno de ellos se llevaba su respectivo galardón, sin embargo, las buenas noticias no tienen por qué detenerse ahí, pues hay otro mexicano más que estará levantando la bandera de México con orgullo en los Oscar 2023.

Se trata del mexicano Julio Chavezmontes, quien está en las categorías de Mejor Película, Mejor Guion Original y Mejor Director, por el título de "El Triángulo de la Tristeza", filme que trata de una pareja de influencers que son invitados a un crucero de lujo pero sucederá algo que dará un giro a toda la trama y pondrá a cada uno de los pasajeros en un terrible peligro y en donde Chavezmontes se vio involucrado como coproductor.

Tres nominaciones al #Oscar para #TriangleOfSadness!! Que inmensa felicidad!! En cines mexicanos el 16 de febrero!! pic.twitter.com/keiQOpUTfl — Julio Chavezmontes (@jchavezmontes) January 24, 2023

Chavezmontes es productor y guionista mexicano, junto a Sebastián Hoffman fundaron en 2011 la distribuidora y productora mexicana Piano, que se dedica a financiar principalmente productos latinoamericanos. Él empezó su carrera como coguionista y productor, después de eso ha producido alrededor de 17 títulos a lo largo de su vida en la gran pantalla.

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Es claro que México sigue cosechando gente valiosa para el mundo del cine y que tenemos que tener nuestros ojos bien puestos en Chavezmontes, pues es claro que su carrera promete cosas grandes para su futuro, sobre todo si es galardonado con al menos una de las tres categorías en las que compite su película.

Así que este 12 de marzo a las 5:00 p.m. ponte tus mejores ropas para celebrar la presencia de México en la #Oscarmanía, solo por la pantalla de Azteca 7.