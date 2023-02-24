Oscar 2023: Rihanna cantará en la ceremonia de la Academia.

Después de haber hecho historia en uno de los shows más esperados en el Super Bowl LVII, superando en vistas a la cantante Katy Perry y luego de haber revelado su nuevo embarazo, Rihanna no se detiene y sigue presente en los momentos más importantes del 2023, esta vez emocionó a todos pues se anunció que la ceremonia de los premios Oscar en su edición 95 también tendrá a Riri cantando durante la premiación.

Hay que recordar que el primer anuncio del regreso de Rihanna a la industria musical se dio justamente con el estreno de Pantera Negra: Wakanda por Siempre, pues al revelar el soundtrack oficial salió el tema principal de esta cinta: Lift Me Up, en donde escuchamos a una Rihanna apacible, regalándonos una canción un tanto melancólica y que se sale de los éxitos ya conocidos de esta reconocida artista.

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El pasado 24 de enero cuando se dieron a conocer la tan esperadas nominaciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y durante este anuncio se volvió a escuchar el nombre de Rihanna, esta vez al ser nominada en la categoría de Mejor Canción Original junto a la cantante y actriz Lady Gaga, quien también recibió esta nominación por su participación en el tema principal de Top Gun: Maverick.

El título "Lift Me Up" fue coescrito por Rihanna, Tems, Ludwig Göransson y Ryan Coogler, este último siendo el director de la película, con esta canción Rihanna recibe su primera nominación en los premios Oscar.

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🎥 Luces, cámara, ¡acción! Corre, tú también prepara tu mejor traje porque este 12 de marzo a las 5:00 p.m. vamos a vivir la #Oscarmanía al máximo en el canal correcto. 🥤📺🍿 pic.twitter.com/9Wiv6ZM6kp — Azteca 7 (@AztecaSiete) February 24, 2023

Pero Pantera Negra: Wakanda por Siempre no sólo recibió esta nominación, pues la actuación de Angela Bassettt no pasó desapercibida y obtuvo la nominación a Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndose en la primera actriz nominada a un Oscar gracias a un papel de Marvel.

La ganadora de nueve premios Grammy volverá a pisar un escenario este 12 de marzo durante la premiación a lo más grande del cine, y las redes se incendiaron al saber que competiría sobre otra de las grandes cantantes: Lady Gaga.

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Después de estar alrededor de 7 años sin que se supiera nada sobre el ámbito musical de Rihanna, ahora sabemos que su regreso es para seguir consolidándose como una de las más grandes artistas del siglo XXI.

Así que apoya a Riri en estos reinicios de su carrera y no te pierdas la #Oscarmanía, este 12 de marzo a las 5:00 p.m. por el canal correcto: Azteca 7.