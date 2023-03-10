Pedro Pascal: De un mundo postapocalíptico a los Oscar 2023.

Todo apunta a que la Academia quiere tirar la casa por la ventana, desde el anuncio del presentador Jimmy Kimmel, la presentación de Rihanna de su canción Lift Me Up de Pantera Negra: Wakanda Por Siempre, y la noticia de sus presentadores como Salma Hayek, Antonio Banderas o Andrew Garfield, los premios Oscar en su edición 95 serán unos de los más esperados.

Jonathan Pryce no preparó su discurso de aceptación del Oscar, cree que lo mejor de todo es la nominación.

Y ahora volvieron a cometer un nuevo acierto, pues en estos días han estado liberando posteos con los nombres de más celebridades que estarán presentes en tu pantalla este domingo, entre los cuales se encuentran el más querido actor del momento: Pedro Pascal, a quien ahora denominan como el novio del Internet.

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Ya desde hace un par de semanas este actor ha sido uno de los más hablados dentro de cada una de las redes sociales, entre videos editados, críticas alabando sus diversas actuaciones, y miles y miles de fanáticos que se están volviendo locos por Pedro Pascal; pero tranqui, si tú no has escuchado mucho de él te cuento un poquito sobre su carrera y su vida.

José Pedro Balmaceda Pascal es chileno, llegó muy chiquito a Estados Unidos y enfrentó muchas dificultades, pues habría perdido a sus dos padres y cuando comenzó a estudiar sufrió bullying, cosas que terminaron por marcar su vida para siempre.

Desde los 13 años comenzó con su fascinación hacia los proyectos audiovisuales, según él, se la pasaba leyendo obras de teatro, viendo cine y mucha pero mucha televisión, sin embargo, hubo un escándalo en la familia que los obligó a irse de Estados Unidos.

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Con todo eso decidió incursionar en la actuación, algo que no le ofrecía mucho, desde un inicio la gente lo encasillaba en papeles estereotipados por su origen latino y los que lograba conseguir muy apenas le ofrecían cierta estabilidad económica. Incluso tuvo que probar suerte en España, en donde se desempeñó como bailarín gogó.

Pero llegaría un alma caritativa que lo recomendaría en un papel sumamente importante: Sarah Paulson le hablaría de él a Amanda Peet, esposa del cocreador de una importante serie de fantasía desarrollada en un mundo medieval, y fue a partir de esto que su carrera fue en ascenso de forma casi impredecible.

Algo que se le aplaudió a la Academia esta semana es justamente haberlo invitado a presentar al ganador o ganadora de una categoría, ¿a ti también te emociona ver a este actor este domingo 12 de marzo? ¡Pues más vale que ya tengas todo listo! Porque la #Oscarmanía se vivirá por Azteca 7, el canal correcto.