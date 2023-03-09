Premios Oscar 2023: ¿Quién es Javier Ibarreche?
Javier Ibarreche es la clara muestra de que los sueños se cumplen, así que no te lo pierdas el próximo domingo durante la gala de los premios Oscar.
La 95ª gala de los premios Oscar se llevará a cabo el próximo domingo 12 de marzo y podrás seguir la transmisión en vivo y en directo en punto de las 05:00 p.m., a través de nuestra señal de Azteca 7, donde contaremos con la conducción de Javier Ibarreche, Linet Puente, Horacio Villlobos, Pamela Cortés, Ricardo Casares y Jessica Bulman.
Además la gala de los Oscar, la cobertura de Azteca 7 llega remasterizada para este 2023, año que ha dado mucho de qué hablar en la industria del cine, ya que hemos visto a muchos de los nominados llorar, bailar y brincar de gusto por figurar entre los candidatos a recibir la estatuilla dorada.
¿Quién es Javier Ibarreche?
Bien dicen que los sueños se cumplen y para muestra un botón, ya que durante la cobertura del Oscar 2023 contaremos con la presencia de Javier Ibarreche, quien es un famoso standupero, actor dramaturgo y creador de contenido en redes, donde ha sabido explotar su talento y conocimientos sobre el séptimo arte.
Ibarreche se ha destacado por su agilidad para contar historias y por sus atinadas críticas llenas de humor. Javier ha reventado las redes sociales con sus opiniones sobre diversas series y películas, pero también por frases como “¡Spoiler!” o “Háganse un favor y vean…!”, las cuales han marcado un antes y un después en TikTok.
¿Es un sueño cumplido para Ibarreche?
A lo largo de su vida, Javier Ibarreche se percató que lo suyo eran las películas y las series, por ello, decidió llevar su pasión a otro nivel, fue así como incursionó en la plataforma de videos cortos con reseñas, opiniones y comentarios relacionados con el mundo del cine.
El creador de contenido cuenta que desde pequeño uno de sus más grandes sueños era salir en televisión y cubrir la ceremonia de los Oscar, algo que en principio lucía un tanto imposible y descabellado, pero con el paso del tiempo se volvió en un sueño realizable gracias a su carisma y talento, cualidades que lo llevaron a posicionarse dentro del gusto de la gente y lo convirtieron en un referente de las redes sociales.
¿Cuándo y dónde ver a Javier Ibarreche?
El standupero y actor cumplirá su sueño y podremos verlo cubriendo la ceremonia de los Oscar el próximo domingo 12 de marzo por la pantalla de Azteca 7, junto a un grupo de expertos conformado por Horacio Villalobos, Linet Puente, Ricardo Casares, Pamela Cortés y Jessica Bulman.
Esto demuestra que el talento, la pasión y la perseverancia son la combinación perfecta para alcanzar nuestros sueños, así que no te pierdas la entrega de los Oscar en punto de las 17 horas.