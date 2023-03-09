Premios Oscar 2023: ¿Quién es Javier Ibarreche?

La 95ª gala de los premios Oscar se llevará a cabo el próximo domingo 12 de marzo y podrás seguir la transmisión en vivo y en directo en punto de las 05:00 p.m., a través de nuestra señal de Azteca 7, donde contaremos con la conducción de Javier Ibarreche, Linet Puente, Horacio Villlobos, Pamela Cortés, Ricardo Casares y Jessica Bulman.

Además la gala de los Oscar, la cobertura de Azteca 7 llega remasterizada para este 2023, año que ha dado mucho de qué hablar en la industria del cine, ya que hemos visto a muchos de los nominados llorar, bailar y brincar de gusto por figurar entre los candidatos a recibir la estatuilla dorada.

¿Quién es Javier Ibarreche?

Bien dicen que los sueños se cumplen y para muestra un botón, ya que durante la cobertura del Oscar 2023 contaremos con la presencia de Javier Ibarreche, quien es un famoso standupero, actor dramaturgo y creador de contenido en redes, donde ha sabido explotar su talento y conocimientos sobre el séptimo arte.

Ibarreche se ha destacado por su agilidad para contar historias y por sus atinadas críticas llenas de humor. Javier ha reventado las redes sociales con sus opiniones sobre diversas series y películas, pero también por frases como “¡Spoiler!” o “Háganse un favor y vean…!”, las cuales han marcado un antes y un después en TikTok.

¿Es un sueño cumplido para Ibarreche?

A lo largo de su vida, Javier Ibarreche se percató que lo suyo eran las películas y las series, por ello, decidió llevar su pasión a otro nivel, fue así como incursionó en la plataforma de videos cortos con reseñas, opiniones y comentarios relacionados con el mundo del cine.

El creador de contenido cuenta que desde pequeño uno de sus más grandes sueños era salir en televisión y cubrir la ceremonia de los Oscar, algo que en principio lucía un tanto imposible y descabellado, pero con el paso del tiempo se volvió en un sueño realizable gracias a su carisma y talento, cualidades que lo llevaron a posicionarse dentro del gusto de la gente y lo convirtieron en un referente de las redes sociales.

¿Cuándo y dónde ver a Javier Ibarreche? El standupero y actor cumplirá su sueño y podremos verlo cubriendo la ceremonia de los Oscar el próximo domingo 12 de marzo por la pantalla de Azteca 7, junto a un grupo de expertos conformado por Horacio Villalobos, Linet Puente, Ricardo Casares, Pamela Cortés y Jessica Bulman.

Esto demuestra que el talento, la pasión y la perseverancia son la combinación perfecta para alcanzar nuestros sueños, así que no te pierdas la entrega de los Oscar en punto de las 17 horas.