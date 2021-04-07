Oscar: Conoce a los actores que ganaron la estatuilla dorada y después su carrera se fue en caída libre.

Cuando un actor gana un Premio Oscar, se convierte en uno de los mejores en ese momento en la industria del cine; sin embargo, no todo es tan dulce cuando se trata de este reconocimiento, ya que pocos conocen el otro lado.

Luego de la felicidad, emoción y prestigio que supone ganar el tan codiciado premio, la carrera de muchos actores se ha desplomado por completo.

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Posiblemente un autosabotaje psicológico o simplemente actores que no están preparados para ganar el Oscar, por lo que recordamos a los actores que han vivido esto.

Cuba Gooding Jr.

Después de sus participaciones en comedias, su interpretación de la estrella de fútbol Rod Tidwell en Jerry Maguire, le dio el pase directo al premio Oscar en 1997.

En los años siguientes, la calidad de los papeles y proyectos fueron muy malos, hasta que se ganó un lugar en el olvido de Hollywood. Posteriormente, regresó en 2016 a primera plana con su gran interpretación de O. J. Simpson en la formidable primera temporada de American Crime Story.

Renee Zellweger

Luego de su éxito con Bridget Jones's Diary en 2001, Renee Zellweger era de las actrices más prometedoras de Hollywood. Su juventud, frescura y belleza, lograron crear una gran y talentosa actriz.

En el 2003, Cold Mountain le dio su primer y único premio Oscar como mejor actriz secundaria. Tras este gran logro, su carrera se estancó y nunca pudo llegar a ser la gran actriz que prometía.

Mira Sorvino

En el año 1996, Mira Sorvino ganaba el Oscar a mejor actriz en un papel secundario por Mighty Aphrodite del director Woody Allen. Su talento y destreza aseguraban un prometedor futuro en Hollywood, pero no llegó lejos.

Adrien Brody

La carrera de Adrien Brody se encontraba en un crecimiento lento, hasta que en 2003 se coronó su ascenso al Oscar a Mejor Actor, por El Pianista del gran Roman Polanski.

Tras su gran premio, Adrien Brody, obtuvo malos proyectos y papeles, mismos que lo pusieron en una carrera estancada.

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Roberto Benigni

Este gran actor es el responsable de protagonizar La Vida es Bella. Una obra superlativa que tocó varios corazones y le dio, en 1999, el Oscar a Mejor Actor y Mejor Película Extranjera. Un año realmente bueno para el actor y director italiano. Pero, luego su carrera quedó en el recuerdo.

