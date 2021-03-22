Oscar: Te presentamos las películas nominadas a los premios que fueron basadas en hechos reales.

Los premios de La Academia se han convertido en uno de los eventos más populares e importantes de la industria cinematográfica, pues conocer el gran trabajo que hay detrás de las personas que se ven en pantalla, se ha convertido en algo inigualable dentro de los Oscar.

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Y es que la ceremonia de premiación del cine más prestigiosa de la industria ya se acerca. Será el domingo 25 de abril cuando se llevarán a cabo los Oscar 2021. Hay que recordar que la fecha se tuvo que replantear debido a la pandemia del coronavirus.

Tras tan esperado evento, aquí te presentamos a aquellas cintas que fueron meticulosamente seleccionadas por los expertos para poder llevarse la gran estatuilla.

El juicio de los 7 de Chicago

En el año 1969, el gobierno federal de Estados Unidos acusó a siete personas de conspiración y como consecuencia de esto, se realizaron protestas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago.

Ma Rainey's Black Bottom

Película dirigida por George C. Wolfe cuenta la historia real de la cantante de blues Ma Rainey, así como del resto de su banda. Ma Rainey es conocida por haber sido una de las primeras cantantes de blues clásico en Estados Unidos que interpretaron con el acompañamiento de un piano o de una orquesta de jazz.

The United States vs. Billie Holiday

Es una cinta biográfica sobre la cantante Billie Holiday. En particular, sobre la estrategia de propaganda de Estados Unidos para atacar el consumo de drogas y volverlo un asunto racial, acusando a Billie Holiday por su relación con el tema y prohibiendo algunas de sus presentaciones públicas.

Judas and the Black Messiah

La película está basada en hechos reales debido a que narra, a manera de biografía, los eventos que llevaron a la traición de Fred Hampton, un activista estadounidense conocido por haber sido el presidente de las Black Panther Party en Illinois y el vicepresidente de la asociación a nivel nacional.

Mank

Película de David Fincher basada en un guion escrito por su padre, Jack Fincher. La historia de este filme es un drama biográfico sobre el guionista Herman J. Mankiewicz, quien desarrolló el guion de Citizen Kane. Mank incluye hechos reales, como son una pelea entre Mank y Welles y algunos rasgos de la personalidad de los protagonistas.

Minari

Película dramática que cuenta, a manera de biografía, la educación del director de esta, Lee Isaac Chung. Aunque tiene algunos elementos ficcionalizados, la historia de esta película cuenta hechos que el director y su familia vivieron para poder triunfar en la América rural durante la década de 1980.

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Si algo me pasa, los quiero

El nombre de esta película, así como la historia que se narra en ella, están inspirados en los mensajes enviados por los estudiantes de la Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida en 2018, durante un tiroteo escolar real. En muchos casos, los jóvenes les decían esas exactas palabras a sus padres cuando se encontraban dentro de este terrible suceso. El cortometraje cuenta la historia de una familia que pierde a una hija en un tiroteo escolar.

