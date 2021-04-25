Oscar: Dónde y a qué hora ver la entrega de premios del cine.

Este domingo 25 de abril se celebrará la 93ª edición de los Premios Oscar, que debido a la pandemia de Covid-19, el formato será completamente diferente al que estamos acostumbrados.

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Este año, la ceremonia será en otro escenario, pues se llevará a cabo en Union Station, la histórica estación ferroviaria de Los Ángeles. En este lugar, se habilitó un gran espacio al aire libre, para recibir a los 170 asistentes.

Se tendrán controles de temperatura, respetar la distancia, así como utilizar el cubrebocas durante la mayor parte de la ceremonia. Solo se permitirá el retiro del cubrebocas cuando estén frente a las cámaras.

Esto es lo que tenemos que decir sobre eso: los tapabocas jugarán un papel muy importante en la historia de esta noche

La alfombra roja para esta ocasión será reducida, formará parte de un preshow llamado Oscars: Into The Spotlight, en el que podremos observar las actuaciones de los cinco intérpretes nominados a Mejor Canción Original.

Todo parece indicar que las actuaciones ya fueron grabadas, ya que cuatro se filmaron en el Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles, que aún no ha sido inaugurado, mientras que la quinta se realizó en el pueblo pesquero de Islandia, Húsavík.

Además, la gala no contará con anfitrión, pues serán los invitados quienes se encarguen de presentarla. Para concederle una estética de cine, se rodará en 24 frames por segundo y con un formato panorámico.

La razón es que así podemos controlar la imagen, podemos controlar el sonido, y podemos hacer que se sienta más integrado todo el espectáculo

¿Dónde ver los Premios Oscar?

En México, la 93 edición de Los Premios Oscar podrá seguirse en vivo en televisión abierta por TV Azteca, en el canal Azteca Siete, a partir de las 18:00 horas y en nuestras distintas plataformas digitales.

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