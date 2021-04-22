Oscar: Conoce de qué materiales están hechas las estatuillas.

El Oscar es una de las codiciadas estatuillas en el cine que todo actor, director, guionista, fotógrafo, productor de sonido, o cualquier colaborador del cine internacional desearía ganar. El máximo premio del cine está hecho de materiales muy costosos como oro y bronce.

Según información oficial de la organización, la codiciada estatuilla está hecha de bronce macizo y está bañada en oro de 24 quilates, tiene una medida de 13.5 pulgadas (34.29 centímetros) y pesa 8.5 libras (cerca de 3.85 kilogramos). Un lote de 50 preseas tarda un tiempo de fabricación de tres meses.

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Un dato interesante es que a unos días de la entrega de los Premios Oscar de este 2021, la Academia asegura haber entregado 3 mil 140 estatuillas en su historia. Pese a que se sabe el número de categorías, los organizadores no tienen el dato exacto de cuántos trofeos van a entregar porque los ganadores se dan a conocer el mismo día de la ceremonia.

El diseño de las estatuillas doradas del Oscar

Cedric Gibbons diseñó una estatuilla de un hombre de pie y el escultor de Los Ángeles, George Stanley, se encargó de esculpirla en tres dimensiones para dar origen al premio que conocemos actualmente.

En cuanto a su nombre, este se debe a que la bibliotecaria de la Academia y posterior directora ejecutiva, Margaret Herrick, comentó que la estatuilla se parecía a su tío llamado "Óscar", la organización terminó por nombrarlo así en 1939.

Los ganadores de los Premios de la Academia de este año, se darán a conocer el próximo domingo 25 de abril en una gala desde múltiples sedes, donde figura el Teatro Dolby como una de ellas y podrás verla a través de la señal de Azteca 7.

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