Oscar: Conoce a los actores que lograron ganar una estatuilla dorada sin estudiar actuación.

Los premios de La Academia se han caracterizado por siempre presentarnos a las mejores películas, producciones, música y, por supuesto, a los mejores actores y actrices del momento.

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Los Oscar 2021, los premios más importantes de la industria cinematográfica, están cada vez más cerca. Una de las categorías que siempre llama la atención es la de Mejor Actor y Mejor Actriz, donde no siempre las personas que estudiaron actuación se llevan la ansiada estatuilla dorada.

Por ello, ahora te presentamos un listado con los 10 actores y actrices que ganaron un Oscar sin tener la carrera de actuación en su currículum.

Jennifer Lawrence

Es una de las actrices de Hollywood que ganó su primer Oscar en la cinta Los Juegos del Destino, en la cual interpretó el papel de Tiffany Maxwell. Esta película cuenta la historia de Pat, el cual vuelve a casa de sus padres, luego de haber salido de un hospital psiquiátrico.

Heath Ledger

Una de sus mejores interpretaciones, es cuando hizo al Guasón y fue con este, que ganó un premio Oscar póstumo por mejor actor de reparto.

Russell Crowe

Este actor ganó su primer Oscar por su actuación en Gladiador. Interpretó a Máximo Décimo Meridio, el cual termina convirtiéndose en gladiador y no descansa hasta vengarse de la persona que lo traicionó.

Natalie Portman

Una de las mejores actuaciones, fue cuando realizó El Cisne Negro, tan buena que ganó en la categoría de Mejor actriz. Esta cinta, cuenta la historia de una bailarina, la cual busca obtener el papel principal de una obra.

Christian Bale

Este gran actor, ganó la categoría de Mejor actor de reparto con la película El Peleador, la cual nos muestra la historia de un boxeador conflictivo, el cual intenta redimirse entrenando a su hermano menor.

Joaquin Phoenix

Después de varias nominaciones, fue hasta la edición del 2020 que logró ganar la estatuilla por Mejor actor, en la película Joker, la cual fue muy popular por contar la historia de cómo una persona maltratada por la sociedad puede volverse completamente loco.

Matthew McConaughey

Pasó de ser abogado a actor y en el 2014 ganó un Oscar por Mejor actor en la película Dallas Buyers club, en la cual interpretó a Ron Woodroof, quien diagnosticado con sida y le queda poco de vida.

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Brad Pitt

Fue en el 2019 que esta estrella logró ganar su primer Oscar, de manera individual, como Mejor actor de reparto en la película Había una vez en Hollywood, la cual recrea la matanza de los Manson de 1969.

Eddie Redmayne

En el 2014 este actor logró llevarse la estatuilla por su papel en La teoría del todo, la cual se basa en la historia real de Stephen Hawking y cómo era su relación con su esposa, Jane Wilde.

Reese Witherspoon

Ganó la categoría de Mejor actriz por su papel en Walk the Line, la cual está basada en la vida del cantante Johhny Crash.

