La lista de las actrices que han hecho historia en los Oscars, pero por mal gusto al vestir.

Los premios Oscar son una entrega de premios a lo mejor del cine de Hollywood que reúne a la élite de la industria y es un evento de etiqueta rigurosa. Las estrellas suelen vestirse sofisticadas y elegantes, pero hay una lista de actrices que han cometido errores graves a la hora de elegir su vestuario.

Miley Cyrus como ángel caído del cielo

Allá por el año 2009, la polémica Miley Cyrus mantenía su look femenino y angelical, en ese año lució un vestido de Zuhair Murad, pero estaba tan recargado, que se convirtió en uno de los más criticados de la alfombra roja.

Hilary Swank y la vida en rosa

La actriz Hilary no escatimó en gastos y lució un vestido de Dior para la entrega de los premios Oscar en 2003 que no fue muy acertado, pues era rosa y con exceso de transparencias, muy revelador para un evento como ese.

Gwyneth Paltrow estilo dark

En 2002, Gwyneth Paltrow eligió un vestido de Alexander McQueen negro que lució sin sostén, se veía poco favorecedor y demasiado estilo dark para el evento, endurecía su belleza y porte.

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Diane Keaton "trajeada"

Para la entrega de los premios Oscar en 2004, Diane Keaton optó por un look masculino de la marca Ralph Lauren se veía poco sofisticado para la premiación y poco femenino.

Cameron Díaz como en la playa

En una entrega de premios Oscar, Cameron Díaz lució un vestido de seda con estampado floral de Ungaro, se veía muy recargado y parecía más para lucir en la playa o en un día veraniego.

Whoopi Goldberg y la cortina de su sala

La histriona cometió un gran delito de la moda al elegir un vestido animal print para la ceremonia de los premios Oscar 2009, era excesivamente suelto y recargado, al grado que parecía una cortina de la sala de su casa.

Lady Gaga con unos exóticos guantes

En una entrega reciente, la cantante Lady Gaga sorprendió a todos con su look, pero no por su vestido, como era de esperarse, sino por unos guantes rojos que parecían para hacer quehacer, lavar o actividades de jardinería.

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