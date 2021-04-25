Oscar: Los mexicanos nominados ya se preparan para la ceremonia.

El gran trabajo que realizaron los mexicanos Carlos Cortés, Michelle Couttolenc y Jaime Bakshth en la película Sound of Metal, los llevó a estar nominados a Mejor Sonido en los premios Oscar 2021, mismos que se celebran este domingo 25 de abril.

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Hay que recordar que Sound of Metal retrata la vida de un baterista que conforme va pasando el tiempo, se va quedando sordo. Los encargados de transmitir el mensaje a través del lenguaje auditivo de la cinta fueron los mexicanos Carlos Cortés, Michelle Couttolenc y Jaime Bakshth.

Sin embargo, a pesar de la pandemia generada por el Covid-19, la importante celebración se llevará a cabo con estrictas medidas sanitarias, mismas que Carlos Cortés y Michelle Couttolenc contaron en entrevista para Forbes.

Michelle Couttolenc mencionó que el personaje principal en la película era el sonido, ya que tuvieron que experimentar con cosas fuera de lo normal para enfatizar cómo el protagonista va perdiendo la audición.

Por su parte, Carlos Cortés destacó el proceso de doce semanas de trabajo, donde fueron tomando diferentes caminos creativos y, de esta forma, determinar en qué momento interferirían rítmicamente con la sordera del personaje.

Además, la mezcla de sonido de Sound of Metal se terminó en México, mientras que el proceso se culminó en dos locaciones. Una fue en el estudio de Carlos Reygadas en Tepoztlán y los detalles finales en un estudio de la Ciudad de México.

Los representantes mexicanos en los Oscar

Sin embargo, después de todo el proceso que conllevó su realización, ahora estos mexicanos están listos para asistir a los premios Oscar 2021 con estrictas medidas de seguridad.

Por esta razón, los invitados viajaron a la ciudad de Los Ángeles con días de anticipación, y así poder resguardarse para asistir a la ceremonia. Del mismo modo, contaron que antes de realizar el viaje tuvieron que hacerse una prueba PCR.

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