Adam Sandler: La razón por la que la estrella de Hollywood nunca ha logrado ganar un premio Oscar con sus películas.

Adam Sandler es uno de los actores en el mundo que ha logrado tener una gran trayectoria, pues ha participado en diferentes películas que se han convertido en un éxito total en taquillas; sin embargo, no ha sido suficiente para ganar la estatuilla dorada de los Premios Oscar.

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Es cierto, que varios de sus proyectos han logrado ganar otros premios entre los que se encuentran los People's Choice, Kid's Choice Awards y algunos premios de Golden Raspberry.

Además, hay que recordar que Adam Sandler tuvo una gran actuación en Diamantes en Bruto, pero no logró ser nominado por parte de la Academia.

La razón de su ausencia en los Oscar

Sin embargo, ahora es Terry Moore, quien ha revelado las principales razones de la ausencia del actor en la categoría como Mejor actor en el Oscar 2020, ya que aunque su actuación en Diamantes en Bruto fue impresionante, todavía existe escepticismo en Hollywood para verlo interpretar papeles más serios.

Está emergiendo como un actor realmente genial, pero luego hace comedias cursis que son realmente tontas. Hay muchas películas, muchas actuaciones por año que debemos ver. Desafortunadamente, los actores se convierten en una ‘marca’. La marca de Sandler no grita ‘Oscar’, pero los nombres de Leonardo DiCaprio y Jonathan Pryce sí

El gran talento de Adam Sandler

Y, aunque Adam Sandler demostró el talento de actor que tiene, no fue suficiente para que llegara a las listas de nominación de la edición número 92 de los Premios Oscar; asimismo, el proyecto tampoco llegó a presentar ninguna nominación.

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Ahora, ya sabemos que la Academia no lo ve como un actor serio, además de que en las últimas películas donde ha participado han sido clasificadas; sin embargo, Diamantes en Bruto demostró el gran talento que tiene.

