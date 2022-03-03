Salma Hayek envía emotivo mensaje a Eugenio Derbez por éxito en CODA.

Salma Hayek tuvo un gran gesto con Eugenio Derbez, ya que le dedicó un mensaje por su triunfo en los SAG Awards 2022 por su película CODA, misma que también está nominada al Oscar.

La mencionada cinta que cuenta la historia de una familia sorda, se llevó el premio a mejor película en los SAG Awards 2022 el pasado fin de semana, por lo que todo el elenco subió a recoger el premio, incluido Eugenio Derbez, quien dio vida a un profesor de música en el largometraje.

Además de llevarse el premio del sindicato de actores estadounidenses, recibió una felicitación de Salma Hayek, quien publicó una foto en sus redes sociales donde aparecen juntos durante el evento.

“Muy feliz de ver a mi amigo Eugenio Derbez. Orgullosa de perder frente al maravilloso elenco de CODA”, escribió la mexicana Salma Hayek.

Te puede interesar: Personajes de Encanto de “carne y hueso” se viralizan en internet. (FOTOS)

Este es el mensaje de Salma Hayek a Eugenio Derbez

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la veracruzana dedicó un mensaje a Derbez. La actriz estaba nominada dentro de la categoría Actuación Excepcional de un Reparto en una Película por la cinta House of Gucci, donde compartió créditos con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino y Jared Leto.

“Que increible triunfo para estos artistas y para la comunidad que vive con una discapacidad auditiva”, puso Salma Hayek en su cuenta de Instagram, donde además, Eugenio Derbez subió varias fotografías a lado de la estatuilla y ahora va por los Oscar.

Salma Hayek vivió una noche llena de sorpresas, sobre todo cuando la mexicana iba a entregar el premio a la mejor actuación masculina, pero luego de anunciar a Michael Keaton, el histrión tardó varios minutos en aparecer.

También podría interesarte: Eugenio Derbez triunfa en los SAG 2022 por la película CODA: Señales del corazón.