Debutan en los Oscars 2026: actores y actrices que están nominados por primera vez en los premios de la Academia

Por fin se confirmó quiénes son los nominados a los Oscars 2026 y, como cada año, hay nombres frecuentes en la lista; Leonardo DiCaprio y Emma Stone encabezan son ejemplos claros. Sin embargo, también hay caras nuevas en las categorías de actuación y a continuación te decimos qué actores y actrices debutan en la competencia por los premios de la Academia.

Estos son los actores y actrices que fueron nominados por primera vez al Oscar en 2026

De los 20 nombres que figuran en las categorías de actuación para los Oscars 2026, 11 están nominados por primera vez en su carrera. A continuación los mencionamos.

En la lista hay intérpretes cuya carrera está alcanzando su cumbre y también quienes tienen una trayectoria consagrada que abarca décadas.



Michael B. Jordan, como Mejor Actor por "Sinners"

Wagner Moura

Rose Byrne, como Mejor Actriz por "If I had legs I'd kick you".

Renate Reinsve, como Mejor Actriz por "Valor sentimental".

Jacob Elordi, como Mejor Actor de Reparto por "Frankenstein".

Delroy Lindo, como Mejor Actor de Reparto por "Sinners".

Stellan Skarsgård, como Mejor Actor de Reparto por "Valor sentimental".

Elle Fanning, como Mejor Actriz de Reparto por "Valor sentimental".

Inga Ibsdotter Lilleaas, como Mejor Actriz de Reparto por "Valor sentimental".

Wunmi Mosaku, como Mejor Actriz de Reparto por "Sinners".

Teyana Taylor, como Mejor Actriz de Reparto por "Una batalla tras otra".

Entre los actores con nominación a los Oscars 2026, destaca el nombre de Leonardo DiCaprio como la persona que más veces ha competido previamente; recordemos que el protagonista de "Una batalla tras otra" acaba de alcanzar el número de 7 nominaciones (6 como principal, una como secundario).

Le sigue Sean Penn con 6 nominaciones; ha competido siempre como actor principal y ha ganado en 2 ocasiones. Él no había estado nominado desde 2008.

Emma Stone ya tiene 4 nominaciones como actriz, de las cuales 2 han sido como estelar y 2 siendo parte del reparto; ha ganado 2 veces. Timothée Chalamet llegó a sus 3 nominaciones (todas como actor principal), al igual que Ethan Hawke (2 como actor secundario, una como principal) y Benicio del Toro (las 3 como actor secundario, de las cuales ha ganado una).