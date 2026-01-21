Quién es Wagner Moura, ganador de los Golden Globes 2026 y quien se enfila a ser parte de las Nominaciones de los Oscars 2026

Estamos a unas horas de conocer quiénes serán los nominados al Oscar 2026 , y entre los nombres más sonados para formar parte de las ternas principales está el actor Wagner Moura. A continuación te contamos más sobre este intérprete brasileño que ha triunfado desde hace meses con la película "El agente secreto" .

Wagner Moura, el actor latino que podría quedar nominado en los Oscars 2026

Si has estado al pendiente de la temporada de premios, entonces ya conoces el nombre de Wagner Moura. Hace un par de semanas ganó el Golden Globe como Mejor Actor en Película de Drama, venciendo a intérpretes como Michael B. Jordan ("Sinners") y Oscar Isaac ("Frankenstein"); también compitió en los Critics' Choice Awards con Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), pero este último ganó.

Meses antes de la temporada de premios en Hollywood , Moura ya había ganado el reconocimiento a Mejor Actor en el Festival de Cannes.

La cinta que Wagner Moura protagoniza, "El agente secreto", ganó como Mejor Película Extranjera tanto en los Critics' Choice Awards como en los Golden Globes ; en esta última ceremonia también compitió como Mejor Película de Drama.

El actor y cineasta es originario de Salvador de Bahía, Brasil, y tiene 49 años de edad. Su rostro está ligado a una de las producciones brasileñas más reconocidas de las últimas décadas, "Tropa de Élite" (José Padilha), y su secuela. También es probable que lo reconozcas por su interpretación de Pablo Escobar en la serie "Narcos".

En Estados Unidos, ha participado en producciones como "Guerra Civil" (2024), donde tuvo un destacado papel junto a Kirsten Dunst y Cailee Spaeny. También estuvo en la miniserie "Dope Thief: Ladrones de Drogas" y en el reparto de voces de "Gato con Botas: El Último Deseo".

