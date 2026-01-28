Estas han sido las únicas dos secuelas que han ganado como Mejor Película en los Oscars

Wicked: For Good sorprendió al no recibir ninguna nominación a los Premios Oscar , especialmente luego de que su predecesora, Wicked, arrasara con 10 menciones en la gala de 2025, lo que ha abierto un importante debate: ¿las secuelas - o bien, segundas partes - nunca son buenas? En la historia de los Premios de la Academia, sólo dos secuelas han logrado llevarse el galardón por Mejor Película, ¿sabes cuáles son? ¡Te contamos!

¿Cuáles son las únicas secuelas que han ganado como Mejor Película en los Oscars?

Han pasado más de 20 años desde que una secuela se llevó el Oscar a Mejor Película, y más de cinco décadas desde que se registró la primera hazaña de este tipo. La primera secuela en triunfar en la categoría más importante de la gala fue El Padrino: Parte II (1974), en la 47a edición de los premios de la Academia. En aquel entonces, el filme de Francis Ford Coppola obtuvo un total de once nominaciones, resultando vencedora en seis de ellas.

La segunda victoria de una secuela en los Premios Oscar es para El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003). El clásico de Peter Jackson no sólo es histórico por lograr tal hazaña, sino que también rompió récords al ganar las 11 estatuillas por las que fue nominada, incluidas importantes categorías, como Mejor Película y Mejor Dirección. Con ello, la película se ubica como la tercera con más premios en la historia de la gala, igualando el récord de Ben Hur y Titanic.

Los Premios Oscar 2026 se llevarán a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 15 de marzo. La ceremonia de premiación dará inicio en punto de las 6:00 p.m. (hora de México) y correrá bajo la conducción de Conan O’Brien, quien vuelve como host del evento por segundo año consecutivo. Tanto la gala, como la previa con la alfombra roja, podrán seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7, nuestro sitio web oficial y la app móvil de TV Azteca En Vivo.