¿Cuántos premios ganó “Sinners” en los Oscar 2026? Así le fue a la película más nominada en la historia de la Academia

"Sinners" llegó a los Oscar 2026 con una posición inmejorable: es la película más nominada en la historia de la Academia y arrancó la ceremonia con la posibilidad de convertirse también en la producción más premiada en 98 ediciones. A continuación te revelamos cuántas estatuillas se llevó y si rompió algún nuevo récord.

La cinta de Ryan Coogler tuvo nominación en 16 categorías: Mejor Película, Director, Actor, Actriz de Reparto, Actor de Reparto, Guión Original, Casting, Diseño de Producción, Fotografía, Diseño de Vestuario, Edición, Maquillaje y Peinado, Sonido, Efectos Visuales, Música Original y Canción Original.

Cuántos premios ganó "Sinners" en los Oscar 2026

En la primera hora de ceremonia de los Oscar 2026, "Sinners" ha ganado un premio y ha perdido 5.

Al darse a conocer el primer resultado de la noche, "Sinners" perdió su primera categoría de la noche. En Mejor Actriz de Reparto ganó Amy Madigan por "Weapons", venciendo a Wunmi Mosaku.

En las categorías de Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinado, "Sinners" perdió contra "Frankenstein", de Guillermo del Toro. Mientras tanto, en Mejor Casting, la nueva categoría en los Premios Oscar, la ganadora fue "Una batalla tras otra".

En Mejor Actor de Reparto el ganador fue Sean Penn por "Una batalla tras otra", quitándole otro premio a "Sinners". El nominado de esta última cinta era Delroy Lindo.

En Mejor Guión Original llegó el primer triunfo de la noche para "Sinners", cuya historia fue escrita por Ryan Coogler. El premio fue entregado por Chris Evans y Robert Downey Jr., en una reunión de "Vengadores" originales; el elenco de "Sinners" se puso de pie para aplaudir a su director.

***Información en desarrollo