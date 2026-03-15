Los récords que podrían romperse HOY durante los Premios Oscar 2026; Michael B. Jordan podría hacer historia

Fue un 19 de 1929 cuando la industria de la cinematografía cambió por completo gracias a la primera edición de los Premios Oscars, donde se reconoce a lo mejor de lo mejor del cine, desde actores, maquillaje y fotografía. Con el paso de los años las categorías de estos premios han ido cambiando y también se han logrado récords históricos que nadie imaginaría. Esta noche en la edición 98 de los Premios de la Academia, podrían cambiar muchas cosas y se romperán varios récords.

¿Cuáles son los récords que podrían romperse en la edición 98 de los Oscars?