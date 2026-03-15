Los récords que podrían romperse HOY durante los Premios Oscar 2026; Michael B. Jordan podría hacer historia
¡Una noche mágica! Esta noche marcará un antes y un después en la historia de la cinematografía y estos son los récords que podrían romperse en los Oscars 2026.
Fue un 19 de 1929 cuando la industria de la cinematografía cambió por completo gracias a la primera edición de los Premios Oscars, donde se reconoce a lo mejor de lo mejor del cine, desde actores, maquillaje y fotografía. Con el paso de los años las categorías de estos premios han ido cambiando y también se han logrado récords históricos que nadie imaginaría. Esta noche en la edición 98 de los Premios de la Academia, podrían cambiar muchas cosas y se romperán varios récords.
¿Cuáles son los récords que podrían romperse en la edición 98 de los Oscars?
- El actor Michael B. Jordan sería el primer actor en 60 años al ganar un oscar por hacer dos papeles en una misma película (Smoke y Stack) en Sinners. El primero en ganar una estatuilla bajo este contexto fue Lee Marvin en el año 1966 al interpretar a Kid Shelleen y Tim Strawn en el filme Cat Ballou.
- 'Golden', tema de la película animada KPop Demon Hunters podría ser la Mejor Canción Original en ganar teniendo un total de 7 compositores, cabe resaltar que ninguna canción con más de 4 compositores ha ganado nunca en la historia de los Premios Oscar.
- Si el filme "Sinners" gana 12 o más estatuillas establecerá récord como la película más premiada de la historia en los Oscar superando Titanic, Ben-hur y El Señor de los Anillos el retorno del rey, quienes tienen 11 estatuillas cada una. ¿Logrará superar una película de terror al romance y a la historia?
- Ryan Coogler esta nominado por la película "Sinners" y si gana en la categoría de Mejor Director sería el primer director afrodescendiente en ganar un Oscar.
- Si Amy Madigan gana en la categoría Mejor Actriz de reparto sería la actriz que tardó más tiempo en ganar un oscar desde su primera nominación, la cual fue en el año 1985 por la película "Twice in a Lifetime" y hoy, después de 40 años vuelve a estar nominada por el filme "Weapons".
- Sean Penn o Emma Stone se encuentran nominados en esta edición 98 de los Premios Oscar y si ganan su categoría se unen al grupo selecto de actores que tienen tres o más Oscars como: Meryl Streep, Walter Brennan, Katharine Hepburn, entre otros...