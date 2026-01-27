¿Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón o Alejandro González Iñárritu? Qué director mexicano ha ganado más Oscars

En la actualidad, cuando hablamos sobre mexicanos que triunfan en Hollywood, hay tres directores que saltan inmediatamente a la lista: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. Todos han resultado ganadores en los mayores premios de la industria, incluyendo los que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Pero, ¿cuál tiene más Oscars ?

Quién es el director mexicano con más premios Oscar

De manera resumida, podemos decir que Alejandro González Iñárritu es el director mexicano con más triunfos en los Premios Oscar, seguido de Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro . A continuación desglosamos las veces que cada uno ha ganado.

Los Oscars de Alejandro González Iñárritu

El originario de la Ciudad de México ha ganado 5 Oscars. Con la cinta "Birdman", de 2014, ganó por Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original; con "El renacido", de 2015, ganó como Mejor Director. También tiene un Oscar especial por la instalación de realidad virtual "Carne y arena", de 2017.

Considerando los triunfos ya mencionados en categorías convencionales, Alejandro González Iñárritu suma en total 7 nominaciones. Estas son las que no ganó:



Mejor Director por "Babel" (2006)

Mejor Película por "Babel"

Mejor Película por "El renacido" (2015)

Los Oscars de Alfonso Cuarón

El originario de CDMX tiene 4 estatuillas en total: Mejor Director por "Gravedad" y "Roma" (2013 y 2018, respectivamente), una de Mejor Edición por "Gravedad" y una de Mejor Fotografía por "Roma".

En su carrera Alfonso Cuarón suma 11 nominaciones; a continuación las enlistamos, excluyendo las veces que ganó.



Mejor Guión Original por "Y tu mamá también" (2001)

Mejor Edición por "Niños del hombre" (2006)

Mejor Guión Adaptado por "Niños del hombre"

Mejor Película por "Gravedad" (2013)

Mejor Película por "Roma" (2018)

Mejor Guión Original por "Roma"

Mejor Cortometraje por "Le Pupille" (como productor, en 2022)

Los Oscars de Guillermo del Toro

El tapatío ha recibido 3 Oscars por su trabajo, y en total reúne 8 nominaciones a su nombre (incluyendo aquellas en que ganó). Triunfó como Mejor Director y Mejor Película con "La forma del agua" (2017), también en Mejor Película Animada con "Pinocchio" (2022).

También fue nominado a Mejor Guión Original por "El laberinto del fauno" y "La forma del agua" (2006 y 2017, respectivamente), además de Mejor Película por "El callejón de las almas perdidas" (2021).

En los Oscars 2026 Guillermo del Toro está nominado a Mejor Película y Mejor Guión Original con "Frankenstein". La cinta tiene 9 nominaciones en total, pero solo 2 son para el cineasta.

