Karla Sofía Gascón felicita a Michael B. Jordan por ganar el Oscar 2026 a Mejor Actor

A través de redes sociales la actriz española Karla Sofía Gascón expresó su felicitación al actor Michael B. Jordan por llevarse la estatuilla dorada de los Premios Oscar 2026 como Mejor Actor.

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Jordan fue la gran sorpresa de la noche por llevarse uno de los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica, por lo que Gascón se sumó a la ola de felicitaciones.

¿Cómo fue la felicitación de Karla Sofía Gascón a Michael B. Jordan?

Mediante sus historias de Instagram la actriz compartió el poster de la película “Sinners”, ahí mismo colgó un mensaje donde indicó: “Felicidades Michael, te lo mereces” acompañado de un emoji de aplausos, celebrando su gran logro tras una temporada de premios en la que su actuación fue ampliamente reconocida.

¿Cómo fue el triunfo de Michael B. Jordan en los Oscar 2026?

El triunfo de Michael B. Jordan fue gracias a su papel que interpretó en “Sinners”, donde da vida a dos hermanos gemelos en Mississippi durante la década de 1930, este filme que fue dirigido por Ryan Coogler, hizo que la actuación del actor fuera considerada una de las más exigentes de su carrera.

Durante la ceremonia 98 de los Oscar, el actor recibió una ovación del público, una vez que subió al escenario agradeció a su familia y equipo de trabajo. Con este reconocimiento Jordan obtiene su primer premio de la Academia y se convierte en uno de los pocos actores afroamericanos en ganar la categoría principal masculina.

¿Qué premios ha obtenido Sinners donde participa Michael B. Jordan?

La película que le dio el galardón a Michael B. Jordan se ha consolidado como una de las producciones más destacadas de la temporada de premios 2026, en los Oscar también se coronó en las categorías:



Mejor Guion Original: Ryan Coogler

Mejor Fotografía: Autumn Durald Arkapaw (primera mujer en ganar esta categoría)

Mejor Banda sonora: Ludwig Göransson

Otros premios donde ganó Sinners destacan

The Actor Awards (SAG Awards 2026)

Mejor reparto

Mejor protagonista

BAFTA 2026

Mejor Guion Original: Ryan Cloogler

Mejor Actriz de Reparto: Wunmi Mosaku

Mejor Música Original: Ludwing Göransson

Golden Globes 2026