Fue maestro de universidad, trabajó en TV Azteca como artista de efectos visuales y hoy es parte del premio Oscar de ‘Avatar: Fire & Ash’

Esta noche se llevó a cabo la edición 98 de los premios Oscar, donde la película 'Avatar: Fire & Ash' dirigida por James Cameron ganó una estatuilla dorada en la categoría "Mejores efectos visuales", por lo que relucieron grandes artistas que forman parte de la creación de dichos efectos y uno de ellos es el mexicano Luis Iván Aguilar, quien tiene una historia increíble.

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¿Quién es Luis Iván Aguilar, parte del equipo de 'Avatar: Fire & Ash'?

Luis Iván Aguilar es un joven amante del arte digital, estudió en la universidad Tecnológico de Monterrey del 2009 al 2013 la carrera de animación y arte digital para después de graduarse entrar de lleno a la animación esquelética por computadora.

Entre el 2016 y el 2017 se desarrolló como profesor de cátedra en la universidad TecMilenio de Nuevo León y aunque fue poco el tiempo, le ayudó para dar un paso impresionante en su carrera.

Luis Iván Aguilar: De TV Azteca a películas de Hollywood

Iván Aguilar trabajó en TV Azteca por más de un año como generalista 3D, donde se encargaba de hacer magia por medio de la tecnología realizando entornos en diseños 3D para series, telenovelas y más producciones de la empresa. También se encargaba de que el modelado y la retopología para que coincidiera con la imagen original, el horneado de texturas y el renderizado para obtener la calidad final, así lo explica en su cuenta de LinkedIn.

Luis decidió buscar ampliar sus horizontes por lo que se mudó a Vancouver, Canadá, donde comenzó a trabajar en la empresa MPC, donde se crean los efectos visuales para las producciones de Disney.

¿En qué proyectos ha trabajado? Su amplia experiencia lo ha llevado a trabajar en películas como Sonic, Detective Pikachu, Aquaman, The Dark Tower, Avatar 3, entre otras.

También ha incursionado como director técnico de iluminación en filmes como: Dune, The Matrix Resurrections, Venom: Left There Be Carnage y más.