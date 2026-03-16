“Marty Supreme” es la GRAN PERDEDORA de los Oscar 2026. ¿Rompió récord en fracasos?

"Marty Supreme" comenzó la temporada de premios como una de las principales candidatas para arrasar en los Oscar 2026. Sin embargo, su realidad en la edición 98 de los premios de la Academia fue muy distinta: de las 9 nominaciones que tenía, no ganó ninguna.

La cinta dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet atravesó diversas polémicas en los últimos 2 meses, y se cree que esto pudo haber afectado su carrera por los Oscar.

"Marty Supreme" se fue con cero premios de los Oscar 2026

Quizá el fracaso más sonado de "Marty Supreme" en los Oscar 2026 sea en la categoría de Mejor Actor, donde Timothée Chalamet fue vencido por Michael B. Jordan. Se creía que esta podía ser la ceremonia en que por fin Chalamet fuera premiado, pues el intérprete francoestadounidense ha sido nominado 3 veces hasta ahora.

"Marty Supreme" también tenía nominación por Mejor Película, Director, Guión Original, Casting, Fotografía, Diseño de Vestuario, Edición y Diseño de Producción. No ganó en ninguna de estas categorías tampoco.

Aunque "Marty Supreme" definitivamente no tuvo una buena noche, su derrota tampoco se encuentra entre las peores que se han visto en la historia de la Academia. Existen 2 películas que tenían 11 nominaciones y no se llevaron ninguna: "The Turning Point" (1977) y "El Color Púrpura" (1985). También hay 5 casos relativamente recientes de cintas con 10 nominaciones y cero triunfos.

También hay 3 películas que tenían 9 nominaciones y no ganaron ninguna, como fue el caso de "Marty Supreme". Curiosamente la película "Un Completo Desconocido" (2024), también protagonizada por Timothée Chalamet, tuvo 8 nominaciones el año pasado y no consiguió ni una estatuilla.

El actor francoestadounidense ha estado nominado previamente por "Call me by your name" y por "Un completo desconocido". Sin embargo, en las últimas dos semanas ha enfrentado su mayor "funa", después de menospreciar y burlarse de la ópera y el ballet.