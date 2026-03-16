Las próximas películas de Michael B. Jordan, tras ganar como Mejor Actor en los Oscar 2026

Michael B. Jordan acaba de hacer historia en los Oscar 2026, al convertirse en el sexto hombre afroamericano en ganar como Mejor Actor y la primera persona en lograrlo al interpretar gemelos. En su discurso incluso hizo un homenaje a sus predecesores en la categoría: Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith. También mencionó a Halle Berry, la única mujer afroamericana que ha triunfado como actriz principal.

A continuación te contamos cuáles son los próximos proyectos que tiene en puerta el intérprete de "Sinners", quien también es ampliamente reconocido por su protagónico en "Creed" y por haber sido villano en la primera cinta de "Black Panther".

Las próximas películas de Michael B. Jordan, Mejor Actor en los Oscar 2026

Hay tres proyectos cercanos en los que Michael B. Jordan se encontraría trabajando, dos son confirmados y el tercero se mantiene como rumor; a continuación te decimos cuáles son y de qué tratan.

