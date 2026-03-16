Las próximas películas de Michael B. Jordan, tras ganar como Mejor Actor en los Oscar 2026
Hay 3 próximas películas que se avecinan en la exitosa carrera de Michael B. Jordan, quien acaba de ganar como Mejor Actor en los Oscar 2026 por “Sinners”.
Michael B. Jordan acaba de hacer historia en los Oscar 2026, al convertirse en el sexto hombre afroamericano en ganar como Mejor Actor y la primera persona en lograrlo al interpretar gemelos. En su discurso incluso hizo un homenaje a sus predecesores en la categoría: Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith. También mencionó a Halle Berry, la única mujer afroamericana que ha triunfado como actriz principal.
A continuación te contamos cuáles son los próximos proyectos que tiene en puerta el intérprete de "Sinners", quien también es ampliamente reconocido por su protagónico en "Creed" y por haber sido villano en la primera cinta de "Black Panther".
Las próximas películas de Michael B. Jordan, Mejor Actor en los Oscar 2026
Hay tres proyectos cercanos en los que Michael B. Jordan se encontraría trabajando, dos son confirmados y el tercero se mantiene como rumor; a continuación te decimos cuáles son y de qué tratan.
- "Swapped". Es una película animada de comedia y fantasía, que saldrá exclusivamente por streaming el 1° de mayo. Trata sobre una criatura del bosque, interpretada con la voz de Michael B. Jordan, intercambia cuerpos mágicamente con un pájaro.
- "The Thomas Crown Affair". Se trata de un remake de la película homónima de 1968, que ya había sido readaptada en 1999. La cinta protagonizada por Michael B. Jordan y Adria Arjona sigue al investigador de una aseguradora en su búsqueda por el culpable del robo a un banco. El ganador del Oscar 2026 será el director y protagonista, se espera un estreno para marzo de 2027.
- ¿"Miami Vice"? Desde hace meses se aseguró que Michael B. Jordan se encontraba en pláticas para formar parte de un reinicio de "Miami Vice", pero él no lo ha afirmado ni negado. En la alfombra roja de los Oscar 2026 el medio Variety lo cuestionó sobre los rumores y él simplemente dijo: "¿quién no quisiera estar en Miami? Miami es increíble... es un gran proyecto".