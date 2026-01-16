Conoce a los actores y actrices que han recibido más de 10 nominaciones a los Oscars

Estamos a escasos días de conocer la lista de nominados a la 98a edición de los Premios Oscar , otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAs, por sus siglas en inglés). A lo largo de la historia, son contados los actores y actrices que han logrado recibir más de 10 nominaciones a los Oscars, pero ¿tienes una idea de quiénes podrían ser? ¡Aquí te decimos!

¿Quiénes son los actores con más de 10 nominaciones a los Oscars?

El actor con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar es Jack Nicholson. La estrella de El Resplandor acumula un total de 12 menciones en la gala, siendo uno de los actores polifacéticos más reconocidos en la historia del cine. De hecho, Nicholson también es de los que más estatuillas tiene, sumando un total de 3 Premios Oscar, al igual que sus colegas Daniel Day-Lewis y Walter Brennan.

Por su lado, el actor británico, Laurence Olivier, también destaca en la lista con 10 nominaciones a la Academia, además de dos Oscar honoríficos. En total, Olivier cuenta con cuatro estatuillas, dos ganadas y dos honoríficas.

¿Quiénes son las actrices con más de 10 nominaciones a los Oscars?

En cuanto actrices, el primer lugar se lo lleva Meryl Streep con un total de 21 menciones en la historia de la gala, siendo no sólo la mujer más nominada sino la estrella con más menciones a nivel general. De sus 21 nominaciones, sólo ha sido acreedora a la codiciada estatuilla dorada tres veces.

Las otras actrices con más de 10 nominaciones al Oscar son Katherine Hepburn, con un total de 12, y Bette Davis, con 10. De ellas, Hepburn es la actriz con más premios Oscar ganados. A lo largo de su trayectoria artística, la estrella logró acumular cuatro estatuillas doradas.

¿Y las películas más nominadas en la historia de los Premios Oscar?

En cuanto a las películas más nominadas , All About Eve (1950), Titanic (1997) y LaLaLand (2016) encabezan el listado con 14 nominaciones. No obstante, la obra de James Cameron resalta al haber ganado once estatuillas de las 14 nominaciones recibidas. All About Eve y LaLaLand sólo resultaron vencedoras en seis categorías.

¿Cuándo salen los nominados a la 98a edición de los Premios de la Academia?

Los nominados a la 98a edición de los Premios Oscar se darán a conocer a través de una breve ceremonia el próximo jueves, 22 de enero, en punto de las 7:30 a.m. (hora de México). En Azteca 7 podrás seguir la ceremonia en vivo, tanto en la señal de TV como en el sitio web oficial del canal y la app de TV Azteca en Vivo.

¿Cuándo son los Oscars 2026?

La ceremonia de premiación se celebrará hasta el domingo, 15 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. La gala está programada para dar inicio a las 6:00 p.m. y también podrá seguirse en vivo, completamente gratis, por Azteca 7.