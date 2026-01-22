OFICIAL: La película que se confirma como la GRAN AUSENCIA entre las nominaciones de los Oscar 2026

Si Una batalla tras otra y Sinners se colocaron como las películas que arrasaron en las nominaciones en los Oscar 2026 , Wicked: por siempre será una de las grandes ausencias de la gala. La película que estelariza Ariana Grande no pudo meterse entre las nominaciones para los premios 98 de la Academia y se confirmó como la gran ausencia de la gala que premiará lo mejor del cine el 15 de marzo próximo.

Lo anterior es una sorpresa para la película que dirigió Jon Chu, luego de que en los Golden Globes 2026 fuera una de las películas con más nominaciones. El film obtuvo cinco en esa premiación y fue la cuarta película más elegida por lo críticos, tan sólo por detrás de Una batalla tras otra, Sinners, Hamnet y Valor Sentimental .

No sólo fue en los Golden Globes que Wicked: por siempre destacó. En los Critics Choice Awards 2026 , que marcaron el inicio de la temporada de premios, obtuvo seis nominaciones, incluida la de mejor película. Ahora no sólo perdió impulso entre los expertos, sino que se quedó sin nominaciones en los Oscar 2026, la gala de premiaciones más importante de la industria del cine a nivel mundial.

¿Cuántas nominaciones obtuvo Guillermo del Toro en los Oscar 2026?

En contraparte, Guillermo del Toro con Frankenstein logró mantener el impulso de nominaciones que obtuvo en los Golden Globes. Para los Oscar 2026, obtuvo 9 nominaciones y se convirtió en uno de los filmes más votados por el comité de los Premios de la Academia, junto a Sinners y Una batalla tras otra.

Sin embargo, el director mexicano buscará revertir el impulso negativo que tuvo en los Golden Globes, en los que no pudo conseguir ninguna victoria pese a que fue nominado en cinco categorías, incluida la de mejor director. En ésta ocasión, Del Toro no fue nominado para esta categoría en los Oscar 2026.

La lista completa de nominaciones de Guillermo del Toro con Frankenstein para los Oscar 2026 es:



Mejor Película

Mejor Actor de Reparto

Mejor Guión Adaptado

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Música Original

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Sonido

La gala de los Premios Oscar 2026 será transmitida en vivo y gratis por TV Azteca, por Azteca 7 y online mediante el streaming en directo de los Oscar en vivo . Ahí, sabremos si Guillermo del Toro podrá ganar otro premio de la Academia para elevar su colección de estatuillas.