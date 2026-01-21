Lista de mexicanos que VOTAN para las nominaciones de los Oscar 2026

Año con año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS, por sus siglas en inglés) hace una invitación a nuevos miembros. A mediados de 2025, el organismo invitó a 534 nuevos integrantes, incluidos importantes talentos mexicanos. Con ello, la Academia quedó oficialmente conformada por un 35% de votantes mujeres, 22% de comunidades subrepresentadas y 55% provenientes de otros países fuera de Estados Unidos, pero ¿quiénes son los mexicanos que votarán en las nominaciones de los Oscar 2026 ? ¡Sigue leyendo!

Los invitados recientes incluyen a la guionista y directora Astrid Rondero, el productor Julio Chavezmontes, la documentalista y productora Elena Fortes, el director David Pablos, la actriz Adriana Paz y la directora general de Diamond Films México Giselle Abbud.

“Estamos encantados de invitar a este prestigioso grupo de artistas, tecnólogos y profesionales a unirse a la Academia”, aseguró en aquel momento el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta, Janet Yang. “A través de su compromiso con el cine y con la industria cinematográfica en general, estas personas de excepcional talento han realizado contribuciones indelebles a nuestra comunidad cinematográfica mundial”.

¿Qué mexicanos son miembros de la Academia? Esta es la lista de mexicanos que VOTAN en las nominaciones de los Oscar 2026

Con la incursión de los nuevos miembros, México sigue sumando a más integrantes en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Actualmente, el listado de votantes mexicanos activos incluye a cerca de 40 talentos, de los más de 10,000 miembros. A continuación, la lista con algunos integrantes mexicanos que pueden votar en los Oscars:



Adriana Paz – Actriz

Alejandro González Iñárritu – Director/Guionista/Productor

Alejandro Reza – Director de Casting

Anna Terrazas – Directora de Casting

Astrid Rondero – Guionista/Directora

Bruno Bichir – Actor

Carlos Solis – Productor

Damián Alcázar – Actor

Daniela Michel – Productora/Festivales

Dariela Ludlow Deloya – Fotógrafa

David Pablos – Director

Diana Bracho – Actriz

Dolores Heredia – Actriz

Edher Campos – Efectos visuales

Elena Fortes – Documentalista/Productora

Elsa Reyes – Productora/Directora

Eiza González – Actriz

Emmanuel “Chivo” Lubezki – Cinematógrafo

Eugenio Derbez – Actor/Director

Felipe Cazals – Director

Gerardo Aguilera – Efectos especiales

Giselle Abbud – Productora/Directora

Guillermo del Toro – Director/Guionista/Productor

Jaime Camil – Actor

Kate del Castillo – Actriz

Luis Estrada – Director

Luis Gerardo Méndez – Actor

Marina de Tavira – Actriz

Martha Orozco – Productora

Mónica Lozano – Productora

Nicolás Celis – Productor

Ofelia Medina – Actriz

Sergio Díaz – Productor

Yalitza Aparicio – Actriz

Yareli Arizmendi – Actriz/Directora

¿Cuándo son los Oscars 2026?

La 98a edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo, 15 de marzo, en su ya tradicional sede: el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en punto de las 6:00 p.m. La lista de nominados se dará a conocer a las 7:30 a.m. de este jueves, 22 de enero. Tanto el anuncio de nominados como la gala de premios podrán seguirse completamente GRATIS y EN VIVO en el canal de Azteca 7 y el sitio web oficial de Azteca 7 .