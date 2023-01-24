Oscars 2023: Ellos son los mexicanos que fueron nominados.

Luego de una larga espera, por fin se han dado a conocer los nominados a la entrega de los Oscars 2023, donde al igual que cada año tuvimos muchas sorpresas completamente inesperadas.

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Desde hace varios años, los mexicanos se han acostumbrado a tener grandes representantes en la ceremonia más importante de cine a nivel mundial, por lo que te decimos los nacionales que van a estar luchando por una estatuilla dorada próximamente.

Ellos son los tres mexicanos nominados al Oscar.

El primero en la lista de los mexicanos nominados al Oscar es Guillermo del Toro, quien va a competir con 'Pinocho', cinta que desde que llegó a la pantalla grande se colocó como una de las preferidas a ganar una estatuilla dorada.

El mexicano se ha colocado como uno de los grandes favoritos para quedarse con el premio en la categoría de Mejor Película Animada en la edición de los Oscars 2023.

Una de las grandes sorpresas de este día fue la nominación de Alfonso Cuarón, quien también va a estar en la próxima entrega de los premios Oscar.

El director mexicano fue el productor de 'Le Pupille', un pequeño cortometraje que se ha convertido en una grata sorpresa para todos los espectadores. Cuarón va a competir por la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Cortometraje.

Por su parte, Alejandro González Iñarritu va a estar presente en la entrega de los premios Oscar con 'Bardo', cinta en donde el mexicano no se encuentra nominado directamente, pues la película ha sido muy polémica, pero logró una nominación.

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La película va a competir por un premio en la categoría de Mejor Fotografía.

Sin duda, los cineastas mexicanos lo volvieron a hacer y nuevamente van a poner el nombre de México muy en alto con su extraordinario trabajo dentro del cine.

