Una Batalla tras Otra: de qué trata y cómo ver la película que ARRASA en los Premios Oscar 2026 con 13 nominaciones

Si hay una película que ha arrasado en la temporada de premios, sin duda, es Una Batalla Tras Otra (One Battle After Another, en inglés) del director Paul Thomas Anderson . La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, cuenta con 13 nominaciones al Oscar y ya se encuentra disponible en streaming. Aquí te contamos de qué trata y dónde la puedes ver.

¿De qué trata Una Batalla Tras Otra de Paul Thomas Anderson?

La película es una sátira política, inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon. El largometraje narra la historia de Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un activista radical, y su pareja, Perfidia (Teyana Taylor). Durante sus años como líderes de un grupo revolucionario, Perfidia humilla al oficial Steven Lockjaw (Sean Penn). Años después, Lockjaw regresa para arrestar a Perfidia, quien se acaba de convertir en madre de una pequeña, Willa (Chase Infiniti).

Para recuperar su libertad, Perfidia decide cooperar con Lockjaw. No obstante, es cuestión de tiempo para que Perfidia se escape, dejando detrás a Ferguson y su hija recién nacida. Una vez que la pequeña Willa se convierte en adolescente, Lockjaw regresa para cobrar venganza. A lo largo de la cinta, se sigue la búsqueda imparable de Bob Ferguson por encontrar a su hija.

¿Dónde ver Una Batalla Tras Otra, la película que cuenta con 13 nominaciones al Oscar?

One Battle After Another está disponible en streaming, en la plataforma de HBO MAX. Tras arrasar con 13 nominaciones a los Premios Oscar, la cinta de Paul Thomas Anderson regresó a la gran pantalla, por lo que también puedes encontrar funciones en los diversos complejos cinematográficos del país.

Premios Oscar 2026: ¿En qué categorías está nominada One Battle After Another?

En total, Una Batalla tras Otra cuenta con un total de 13 nominaciones al Oscar, las cuales son: Mejor Película, Mejor Actor (Leonardo DiCaprio), Mejor Actriz de Reparto (Teyana Taylor), Mejor Actor de Reparto (Benicio del Toro y Sean Penn), Mejor Director y Mejor Guión Adaptado (Paul Thomas Anderson), Mejor Elenco, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Sonido, Mejor Fotografía, Mejor Edición y Mejor Diseño de Producción.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026? Así los puedes ver GRATIS y EN VIVO

Los Premios Oscar 2026 se celebrarán el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles, California. La gala dará inicio a las 6:00 p.m. (hora de México), mientras que la alfombra roja se llevará a cabo un par de horas antes. Tanto la ceremonia como la red carpet podrán seguirse completamente EN VIVO y GRATIS a través del canal de Azteca 7, la app móvil de TV Azteca En Vivo y nuestro sitio web, donde también podrán encontrar un LiveBlog con el minuto a minuto de la gala.