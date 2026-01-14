HISTÓRICO: Estas son las 3 películas con MÁS NOMINACIONES en los Oscars

La temporada de premios continúa. Tras la gala de los Golden Globes , la industria del séptimo arte se prepara para conocer a los nominados a la 98a edición de los Premios Oscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) . A lo largo de la historia, sólo tres películas cuentan con el récord de las cintas MÁS NOMINADAS, con la última de ellas uniéndose al listado en 2016. ¿Será que este año la situación cambia? Conoce cuáles son los largometrajes con MÁS NOMINACIONES en la historia de la gala.

Estas son las 3 películas que han tenido MÁS NOMINACIONES en la historia de los Oscar

En la historia de la ceremonia, sólo tres películas destacan como las más nominadas al sumar un total de 14 menciones. La primera en establecer este récord fue All About Eve (1950); seguida por Titanic (1997) y LaLaLand (2016). No obstante, sólo la cinta de James Cameron ha logrado llevarse la mayoría de los galardones. De hecho, Titanic destaca como la película con más Premios Oscar al contar con once estatuillas ganadas. Por su lado, All About Eve consiguió seis galardones de once nominaciones, al igual que LaLaLand.

¿Qué películas se podrían sumar a la lista este año?

Este año, las películas que cuentan con una amplia probabilidad de entrar a la lista de cintas más nominadas incluyen a One Battle After Another, del director Paul Thomas Anderson, Sentimental Value, de Joachim Trier; y Sinners, de Ryan Coogler, pues estas han sido las cintas más nominadas en lo que va de la temporada de premios. Tan sólo en los Golden Globes, One Battle After Another obtuvo un total de nueve menciones, mientras que Sentimental Value acumuló ocho y Sinners siete.

¿Cuándo salen los nominados a la 98a edición de los Premios Oscar?

Los nominados a la 98a edición de los Premios Oscar se darán a conocer a través de una breve ceremonia el próximo jueves, 22 de enero. La gala será transmitida en vivo, a través del canal de Youtube de la Academia, en punto de las 7:30 a.m. En el sitio web de Azteca 7 podrás seguir el minuto a minuto de la lista de nominados y noticias relacionadas con la entrega de premios.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026?

En cuanto a la ceremonia, los Premios Oscar 2026 se llevarán a cabo el domingo, 15 de marzo, en su ya tradicional sede, el Dolby Theatre de Los Angeles, California. La gala tendrá una duración aproximada de tres horas y media, dando inicio a las 18:00 hrs. (hora de la Ciudad de México).