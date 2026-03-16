“Increíblemente grosero": Rolling Stone se posiciona contra los Oscar 2026 por este gesto hacia “KPop Demon Hunters”

En los Oscar 2026, "KPop Demon Hunters" hizo historia al ganar Mejor Canción Original gracias al tema "Golden", el primero de kpop que triunfa en esta categoría. Sin embargo, un gesto calificado como grosero opacó el momento de celebración, e incluso la revista Rolling Stone ya se manifestó en contra de la organización de la Academia.

"KPop Demon Hunters" tenía dos nominaciones en la edición 98 de los Premios Oscar y ambas las ganó: además de Mejor Canción, triunfó en Mejor Película Animada.

Critican a los Oscar 2026 por apagar el micrófono de un compositor de "Golden"

En un artículo dedicado a los mejores y peores momentos de los Oscar 2026, Rolling Stone criticó fuertemente lo que ocurrió en el discurso de aceptación por "Golden" como Mejor Canción Original. Luego de que la compositora y cantante EJAE agradeciera, el también compositor Yu Han Lee iba a tomar la palabra pero apagaron su micrófono mientras la orquesta comenzaba a tocar para que se retiraran del escenario.

EJAE, quien además de participar en la composición de "Golden" es una de las voces de las "HUNTR/X", pidió que dejaran hablar a Yu Han Lee. Sin embargo, la música siguió y el equipo ganador tuvo que irse.

"El año pasado, Adrien Brody habló por interminables 5 minutos con 40 segundos cuando ganó Mejor Actor por 'El brutalista'. En ningún momento apagaron su micrófono", comienza la crítica de Rolling Stone hacia los Oscar 2026, haciendo una comparación directa con lo que pasó con los compositores de "Golden". "Yu Han Lee no pudo decir más que gracias antes de que los productores cortaran y apagaran su micrófono... y no lo trajeran de regreso, aun si hubo una reacción negativa entre la audiencia".

Para los autores del artículo, "fue increíblemente grosero para un grupo de personas que no solo hicieron historia, y cuya canción pegajosa tuvo a la audiencia cantando minutos antes. Pudieron haberle dado al hombre 30 segundos para disfrutar la gloria".

Cabe mencionar que Adrien Brody regresó a los Oscar 2026 para entregar el premio a Mejor Actor, e hizo una broma sobre su extenso discurso del año pasado. Sin embargo, Rolling Stone recalcó, su broma no causó gracia entre la audiencia.